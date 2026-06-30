Компоненти, вироблені японськими компаніями , використовуються приблизно в 90% російських крилатих і балістичних ракет, а також у БПЛА.

Про це розповів радник — уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк у коментарі Kyodo News.

«Близько 90% крилатих і балістичних ракет та безпілотників, використаних російськими військовими під час вторгнення в Україну, містять деталі, виготовлені японськими компаніями», — заявив Власюк.

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Він зазначив, що в крилатих ракетах Х-101 використовуються електронні компоненти від провідних японських напівпровідникових компаній та інших великих виробників електроніки.

Більшість деталей, виявлених на зброї, були електронними компонентами, які продавалися для цивільного використання в Японії.

У виданні припускають, що РФ закуповує продукти загального призначення, експорт яких важко контролювати.

Журналісти звернулися до 13 японських компаній, компоненти яких виявляли в російських ракетах і дронах. П’ять виробників не змогли підтвердити походження комплектуючих через «обмеженість інформації», одна з компаній висловила підозру, що її продукт перепрофілювали, а ще одна заявила, що знайдений компонент належить іншій компанії. Ще шість виробників не відповіли на запити.

1 травня Власюк заявив, що, незважаючи на введені санкції проти Росії, нові західні компоненти, вироблені у 2025 році, продовжують виявлятися в безпілотниках, якими РФ атакує Україну. Це свідчить про обхід обмежень і підкреслює необхідність посилення санкційного тиску.