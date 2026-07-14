У Японії визнали, що країні слід жорсткіше боротися з російським «шпигунським лігвом»

Уряд Японії заявив, що усвідомлює необхідність ефективнішої протидії іноземній розвідці після повідомлень ЗМІ про те, що Росія перетворила країну на «лігво шпигунів» і ключове джерело компонентів для зброї.

Про це повідомляє The Guardian.

Йдеться про статтю в The New York Times, у якій зазначається, що завдяки «слабким законам про шпигунство» Москва використовує Японію як ключовий центр для збору розвідувальної інформації та закупівлі технологій подвійного призначення, необхідних для війни проти України.

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Головний представник уряду Мінору Кіхара заявив, що країна повинна реагувати на такі загрози з боку РФ.

«Ми визнаємо, що в умовах безпекової ситуації, яка стрімко змінюється, зростає необхідність протидії діяльності іноземних розвідувальних служб — зокрема, отриманню ними критично важливої інформації, що загрожує національній безпеці Японії», — заявив він.

Водночас він відмовився прямо коментувати повідомлення NYT, заявивши журналістам, що Токіо «має підійти до цього питання з іще більшою ретельністю».

Кіхара додав, що цього року японський парламент схвалив законопроєкт, який відкриває шлях до створення нового національного органу для координації розрізненої розвідувальної діяльності.

У матеріалі NYT наведено оцінки уряду України, згідно з якими 90% російських ракет і безпілотників містять японські компоненти.

У заяві стверджувалося, що операціями Росії в Японії керував співробітник російської розвідки, який працював під прикриттям у токійському офісі російської авіакомпанії Аерофлот.

Оскільки прямий експорт до Росії обмежений, мережі закупівель використовують компанії-посередники та треті країни — такі як В'єтнам, Узбекистан і Шрі-Ланка — для доставки комплектуючих до Росії, додала газета NYT.

У звіті зазначалося, що після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році західні країни вислали сотні російських шпигунів. У матеріалі йдеться про те, що чимало з них опинилися в Японії, аби скористатися перевагами її розвиненої технологічної галузі та слабким законодавством щодо шпигунства.