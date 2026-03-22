Японія готова направити військових для розмінування Ормузької протоки, але є умова — МЗС
Тошиміцу Мотегі заявив, що країна може направити своїх військових для розмінування в Ормузькій протоці (Фото: Vincent Thian/Pool via REUTERS)
Міністр закордонних справ Японії Тошиміцу Мотегі заявив, що країна може спрямувати своїх військових для розмінування в Ормузькій протоці, якщо буде досягнуто повного припинення вогню у війні США та Ізраїлю проти Ірану.
Про це повідомляє Reuters.
Він підкреслив, що Японія очікує повного припинення бойових дій.
«Якщо уявити повне припинення вогню, тоді можна було б обговорити, наприклад, питання розмінування. Це лише гіпотетична ситуація, але, якщо після припинення вогню морські міни стануть перешкодою, я вважаю, це варто розглянути», — наголосив міністр.
Мотегі сказав, що поки Японія не збирається укладати угоди для проходу своїх кораблів через Ормузьку протоку.
Він додав, що пріоритетом має стати безпечний прохід усіх суден через цей важливий морський шлях, яким перевозять п’яту частину нафти у світі.
16 березня прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі заявила, що її країна поки не планує відправляти військові кораблі для забезпечення свободи судноплавства в Ормузькій протоці після прохання про допомогу від президента США Дональда Трампа.
Раніше Трамп заявив, що на НАТО чекає «дуже погане» майбутнє, якщо союзники не допоможуть Сполученим Штатам гарантувати безпеку в Ормузькій протоці.
12 березня міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що кораблі американських ВМС будуть супроводжувати нафтові танкери через Ормузьку протоку.