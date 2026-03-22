Тошиміцу Мотегі заявив, що країна може направити своїх військових для розмінування в Ормузькій протоці (Фото: Vincent Thian/Pool via REUTERS)

Міністр закордонних справ Японії Тошиміцу Мотегі заявив, що країна може спрямувати своїх військових для розмінування в Ормузькій протоці , якщо буде досягнуто повного припинення вогню у війні США та Ізраїлю проти Ірану.

Про це повідомляє Reuters.

Він підкреслив, що Японія очікує повного припинення бойових дій.

«Якщо уявити повне припинення вогню, тоді можна було б обговорити, наприклад, питання розмінування. Це лише гіпотетична ситуація, але, якщо після припинення вогню морські міни стануть перешкодою, я вважаю, це варто розглянути», — наголосив міністр.

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Мотегі сказав, що поки Японія не збирається укладати угоди для проходу своїх кораблів через Ормузьку протоку.

Інфографіка: NV

Він додав, що пріоритетом має стати безпечний прохід усіх суден через цей важливий морський шлях, яким перевозять п’яту частину нафти у світі.

16 березня прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі заявила, що її країна поки не планує відправляти військові кораблі для забезпечення свободи судноплавства в Ормузькій протоці після прохання про допомогу від президента США Дональда Трампа.

Раніше Трамп заявив, що на НАТО чекає «дуже погане» майбутнє, якщо союзники не допоможуть Сполученим Штатам гарантувати безпеку в Ормузькій протоці.

12 березня міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що кораблі американських ВМС будуть супроводжувати нафтові танкери через Ормузьку протоку.