Спецслужби РФ організували в Японії хаб для постачання технологій російському військово-промисловому комплексу. За оцінками української влади, 90% російських ракет і дронів містять японські компоненти.

Про це написало The New York Times у неділю, 12 липня.

Видання зауважило, що сотні російських агентів з’явилися в Японії після того, як вони були вислані з країн Заходу на тлі вторгнення РФ в Україну, а компанії, пов’язані з Кремлем, — внесені до чорного списку.

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Японія славиться своїми високими технологіями і водночас має недосконале законодавство у сфері протидії шпигунству, зазначило NYT.

Курує шпигунську діяльність в Токіо 20-те управління російського ГРУ, про існування якого раніше не повідомлялося. За даними NYT, офіцери цього управління діють під прикриттям дипломатів та бізнесменів і займаються закупівлею або викраденням військових технологій і їхньою контрабандою до Росії.

Опікується токійськими справами 20-го управління ГРУ 49-річний Максим Фільченков, який офіційно значиться співробітником Аерофлоту. Видання нагадує, що російська розвідка ще з радянських часів використовує як «легенду» саме роботу в Аерофлоті.

Як стверджують джерела NYT, Фільченков є кадровим офіцером ГРУ, раніше вже працював у Японії та мав знання й зв’язки, необхідні для пошуку потрібного обладнання й організації його відправки до РФ.

Зокрема японські компоненти були виявлені у російській крилатій ракеті Х-101, яка під час масованої атаки 14 травня влучила у житловий багатоповерховий будинок у Києві та спричинила загибель 24 людей.

Російський Аерофлот формально перестав здійснювати польоти до Японії, проте партнери компанії продовжують там працювати. Одним з таких партнерів, залучених до постачань обладнання, є компанія Proco Air. Вона орендує вантажні потужності в авіакомпаній, що виконують рейси до країн, куди Аерофлот і далі літає, як-от до Шрі-Ланки чи Узбекистану. Там вантаж приймає Аерофлот і доставляє його до Росії.

NYT зазначає, що найбільшим отримувачем японських технологій є В'єтнам, який водночас є і найбільшим експортером таких технологій до Росії.

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Журналісти NYT тричі відвідували офіс Аерофлоту в Токіо, але Фільченкова там не застали. На повідомлення в Telegram та електронною поштою він не відповів. Під час третього візиту журналістів співробітниця токійського офісу зателефонувала Фільченкову, і заявила, що він «не бажає розмовляти».