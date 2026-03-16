Прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі заявила, що її країна наразі не планує відправляти військові кораблі для забезпечення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці після прохання про допомогу від президента США Дональда Трампа .

Про це повідомляє CNN.

«Ми ще не прийняли жодних рішень щодо відправки військово-морських суден. Наразі ми вивчаємо, що Японія може зробити самостійно в межах нашого законодавчого поля», — зазначила Такаїчі.

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За словами прем'єр-міністерки, уряд Японії наразі розглядає можливість вжиття необхідних заходів.

«Ми розглядаємо, що можна зробити і як ми можемо захистити судна, пов’язані з Японією, та життя членів їхніх екіпажів», — сказала вона.

14 березня Дональд Трамп висловив надію, що кілька країн відправлять свої кораблі до Ормузької протоки для забезпечення її розблокування.

«Багато країн, особливо ті, на які вплинула спроба Ірану перекрити Ормузьку протоку, направлять військові кораблі спільно зі США, щоб зберегти протоку відкритою і безпечною», — написав глава Білого дому на своїй платформі Truth Social.

Він додав, що сподівається, що Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Велика Британія та інші держави, які відчувають наслідки цього обмеження, направлять свої кораблі в цей район, щоб Ормузька протока більше не була під загрозою «з боку держави, яка була повністю обезголовлена».

16 березня Трамп заявив, що на НАТО чекає «дуже погане» майбутнє, якщо союзники по Альянсу не допоможуть Сполученим Штатам забезпечити безпеку в Ормузькій протоці.

«Цілком логічно, що ті, хто отримує вигоду від цієї протоки, допоможуть забезпечити, щоб там не сталося нічого поганого […] Якщо не буде відповіді або якщо відповідь буде негативною, я думаю, це буде дуже погано для майбутнього НАТО», — заявив президент США.

Водночас американський президент висловив сумнів, що партнери по Альянсу відгукнуться на його заклик.

Інфографіка: NV

12 березня міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив в інтерв'ю британському телеканалу Sky News, що кораблі американських ВМС будуть супроводжувати нафтові танкери через Ормузьку протоку.

«Я переконаний, що, щойно це стане можливим із військового погляду, ВМС США, можливо, разом із міжнародною коаліцією, будуть супроводжувати судна», — сказав чиновник.

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Ормузька протока залишається фактично заблокованою через війну на Близькому Сході, зокрема, через мінування та іранські удари. Вона є найважливішим у світі маршрутом експорту нафти та скрапленого природного газу (до 20% глобальних постачань), що з'єднує найбільших виробників вуглеводнів у Перській затоці, таких як Саудівська Аравія, Іран, Ірак, Катар, Кувейт та ОАЕ, з Оманською затокою та Аравійським морем.