Японія розглядає можливість придбання ударних безпілотників українського виробництва для своїх Сил самооборони. Основною причиною є успішне застосування таких дронів у реальних бойових умовах.

Про це у суботу, 14 березня, повідомляють японські видання Kyodo News та 47news.

Зазначається, що уряд Японії вивчає можливість інтеграції українських БпЛА до свого оборонного арсеналу. Україна значно вдосконалила технології виробництва безпілотників, акцентуючи увагу на досвіді, здобутому на полі бою.

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Токіо ухвалить остаточне рішення після порівняння характеристик українських дронів з аналогами з інших країн, зокрема з Ізраїлю. Однак через ситуацію навколо сектору Гази японська влада схиляється до підтримки саме українських розробок, стверджують джерела видань.

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Представники Міністерства оборони Японії у коментарі повідомили, що українські дрони мають високу стійкість до радіоелектронної боротьби та значну дальність польоту.

Окрім можливості прямої закупівлі, Японія сподівається також отримати технології для подальшого виробництва безпілотників на своїй території, пишуть японські ЗМІ.

12 березня американська газета The Wall Street Journal з посиланнямна власні джерела повідомляла, що у Саудівській Аравії нафтова корпорація Saudi Aramco веде переговори щонайменше з двома українськими компаніями про купівлю дронів-перехоплювачів — для захисту родовищ від атак з боку Ірану.

За їхніми словами, у Saudi Aramco поспішають придбати дрони — випередивши, власне, саудівський уряд і регіональних конкурентів — насамперед, Катар. За інформацією джерел, зараз представники Aramco ведуть переговори з українськими компаніями SkyFall і Wild Hornets (Дикі шершні).

Однак згодом український виробник дронів-перехоплювачів Дикі Шершні спростував інформацію про ведення переговорів з країнами Перської затоки щодо постачання своєї продукції.

10 березня видання Kyiv Independent повідомило з посиланням на джерело в оборонній промисловості України, що саудівська компанія готує угоду із закупівлі українських дронів-перехоплювачів.

За словами джерела, Саудівська Аравія та Україна ведуть переговори про велику угоду на поставку зброї, яка може бути укладена вже на нинішньому тижні. Інші співрозмовники видання уточнили, що обговорюються масштабні контракти між урядами обох країн.

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Одне з джерел видання стверджувало, що «велика угода» між Україною і Саудівською Аравією очікувалась 11 березня.