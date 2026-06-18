Стовп диму з язиками полум’я над нафтопереробним заводом у Москві після української атаки, 18 червня 2026 року (Фото: SOCIAL MEDIA/via REUTERS)

Країна-агресорка Росія після української атаки на Москву 18 червня , ймовірно, посилюватиме протиповітряну оборону столиці за рахунок інших регіонів, підвищуючи їхню вразливість.

Про це пише військовий портал Defense Express (DE), аналізуючи найбільшу атаку по російській столиці за повномасштабну війну, яку Росія розв’язала проти України.

Розмірковуючи стосовно наслідків атаки, аналітики підкреслили, що удар по Московському нафтопереробному заводу (НПЗ) є максимально вигідним не лише з погляду ураження об'єкта, який є ключовим для забезпечення паливом московського регіону.

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Також важливим є не лише політичний зміст атаки.

Можливо, ключовим є те, що Кремль, найімовірніше, прийме рішення ще більше посилити протиповітряну оборону Москви. Це «можливо лише за рахунок зняття засобів з інших регіонів та об'єктів. Що полегшить атаку на них», констатує DE.

Атака на Москву 18 червня — головне

Вранці 18 червня російську столицю масовано атакували безпілотники.

У місті спостерігаються масштабні пожежі та сильні задимлення, зокрема у районі Московського НПЗ, що знаходиться у районі Капотня.

Це вже друга атака на Московський НПЗ за останні два дні. 16 червня завод був атакований українськими дронами. Як зауважили в Службі безпеки України, БПЛА пошкодили «серце заводу» — ключову установку первинної переробки нафти.

Президент України Володимир Зеленський та Генеральний штаб ЗСУ підтвердили повторний удар українських сил по НПЗ, який розташований приблизно за 15 км від Кремля. За даними військового командування, внаслідок атаки на підприємстві виникли масштабні пожежі щонайменше у п’яти осередках, зокрема горять установки переробки нафти та резервуарний парк.

Потужність Московського НПЗ з переробки становить понад 12 млн тонн нафти на рік. Задіяне у забезпеченні російської армії, підкреслюють у Генштабі.