Війна проти Ірану та її економічні наслідки можуть призвести до політичної поразки президента США Дональда Трампа.

Про це пише The Guardian, аналізуючи можливий результат війни з Іраном для американського лідера.

Трамп все ще зберігає впевненість у те, що його спільна операція з Ізраїлем проти Ірану буде такою ж успішною, як операція із захоплення венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро.

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Однак йому загрожує поразка, пише автор статті. І йдеться не про військову поразку від того, що залишилося від іранських збройних сил. Трамп ось-ось зазнає поразки від єдиної сили, здатної зупинити американські військові авантюри. Йдеться про опір американської громадськості, вказує The Guardian.

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Війна проти Ірану від самого початку була дуже непопулярною. І економічні наслідки цього конфлікту навряд чи сприятимуть зростанню її популярності в майбутньому.

Самодостатність в енергетиці не здатна повністю захистити Америку. Ціна на нафту встановлюється на світових ринках, незалежно від того, звідки вона — з Техасу чи з Близького Сходу. А вартість бензину вже підскочила до найвищого рівня з моменту вступу Трампа на посаду, перевищивши $3,50 за галон. Прогнозується, що роздрібні ціни на бензин відкотяться до рівня 2025 року тільки восени 2027 року, в той час як роздрібна ціна на дизельне паливо залишиться вищою за «довоєнний рівень» до кінця наступного року як мінімум.

Транспортні компанії більшою мірою перекладуть зростання цін на споживачів. Зростання цін на паливо і добрива, з якими зіткнуться фермери, позначаться на вартості продуктів харчування. Від збільшення витрат на паливо також постраждають роздрібні торговці та авіакомпанії, пише The Guardian. Немає сумнівів, що це позначиться на березневих даних щодо інфляції.

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По рейтингу схвалення Трампа буде завдано нищівного удару, констатує автор статті. І президент США усвідомлює ризики, тому намагається зробити так, щоб ціни на нафту знизилися.

Однак для того, щоб зупинити найзначніший стрибок цін на нафту за більш ніж три десятиліття, необхідно, щоб або війна закінчилася, або Іран послабшав до такої міри, щоб більше не мати змоги погрожувати нафтовим танкерам, які проходять через Ормузьку протоку.

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Судячи з публічних заяв, Трамп одночасно переконаний, що доб'ється «беззастережної капітуляції» Тегерана і що війна «практично завершена». Але, підкреслює The Guardian, бомбардування країни з повітря дощенту не гарантує перемогу в довгостроковій перспективі. Ані Корпус вартових ісламської революції (КВІР), ані сили Басідж просто так не складуть зброю.

Трамп міг би перестати повторювати про «беззастережну капітуляцію», а придумати альтернативні аргументи для оголошення своєї перемоги, йдеться у статті. Однак навряд чи це буде виглядати добре для нього. Як альтернативу він міг би розгорнути сухопутні війська.

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Однак ніщо з цього не принесе швидких результатів, а це означає, що економічні наслідки цієї війни, найімовірніше, відчуватимуться ще довго, резюмує The Guardian.

11 березня президент США Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном скоро закінчиться, тому що там, за його словами, «практично не залишилося цілей для ураження».

Однак ізраїльські міністри та представники служб безпеки вважають, що падіння режиму в Ірані може тривати цілий рік, навіть якщо воєнна кампанія Сполучених Штатів та Ізраїлю завершиться раніше.

13 березня газета Wall Street Journal повідомляла, що, незважаючи на заклики радників припинити спецоперацію, Трамп планує продовжувати удари по Ірану та його союзникам. За оцінками військових, конфлікт, імовірно, триватиме ще кілька тижнів, усупереч публічним заявам Трампа про «досягнуті цілі».

Тоді ж Трамп заявляв, що американські військові завдали «одного з найпотужніших ударів в історії Близького Сходу» по військових об'єктах на іранському острові Харг. Водночас глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати та Ізраїль завдали ударів по понад 15 тис. цілей в Ірані з початку своєї спільної військової кампанії.

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14 березня Трамп заявляв, що Іран «повністю розгромлений» унаслідок спецоперації США та Ізраїлю і тепер прагне укласти угоду.

Того ж дня агентство Reuters повідомило, що адміністрація Трампа відкинула спроби близькосхідних союзників почати переговори про припинення війни з Іраном.

Зі свого боку Іран також відкинув можливість припинення вогню, поки США та Ізраїль не зупинять авіаудари. За словами двох високопоставлених чиновників іранського уряду, на яких посилається агентство, Тегеран відмовляється від будь-яких домовленостей про перемир’я без виконання своїх вимог, серед яких припинення атак і отримання компенсацій.