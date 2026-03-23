Європейські лідери найбільше бояться, що війна президента США Дональда Трампа проти Ірану призведе до того, що він відмовиться від підтримки України.

Про це в понеділок, 23 березня, пише Politico в розгорнутому матеріалі, присвяченому тому, як дві війни роз'єднують Європу і Сполучені Штати.

Європа побоюється, що Трамп може вжити заходів у відповідь проти європейських союзників Вашингтона за відмову в допомозі на Близькому Сході. Насамперед, припинивши решту американської допомоги Києву, повідомили виданню чотири дипломати ЄС, знайомі з ходом переговорів.

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Намагаючись запобігти остаточному розриву трансатлантичних відносин, лідери ЄС зберігають сподівання, що їхня пропозиція обмеженої підтримки його дій проти Ірану буде достатньою, щоб переконати Трампа не міняти курс у конфлікті з Росією, зазначає Politico.

Останніми днями Трамп не раз критикував лідерів ЄС за те, що вони роблять недостатньо, щоб допомогти йому розблокувати Ормузьку протоку. Він також прямо пов’язав подальшу участь США в НАТО з конфліктом на Близькому Сході, нагадує автор матеріалу.

Тим часом, іще більше посилюючи побоювання щодо трансатлантичного союзу, Москва запропонувала Вашингтону угоду, у рамах якої Кремль припинить ділитися розвідданими з Іраном, якщо США більше не надаватимуть Україні розвідінформацію про Росію.

США відкинули цю пропозицію, за словами двох співрозмовників видання, однак сам факт її існування вказує на можливий компроміс між участю США в Україні та на Близькому Сході.

Крім того, європейські уряди стривожені тим, що війна в Ірані витрачає ракети і боєприпаси ППО, необхідні Україні для захисту від Росії, повідомили чотири дипломати ЄС, які побажали зберегти анонімність.

Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Financial Times, опублікованому 15 березня, заявив, що на НАТО чекає «дуже погане» майбутнє, якщо союзники по Альянсу не допоможуть Сполученим Штатам забезпечити безпеку в Ормузькій протоці.

Він також висловив переконання, що США «не повинні були допомагати їм з Україною».

«У нас є така річ, як НАТО. Ми були дуже хорошими. Ми не повинні були допомагати їм з Україною. Україна знаходиться за тисячі миль від нас… Але ми допомогли їм. Тепер подивимося, чи допоможуть вони нам. Тому що я давно говорив, що ми будемо поруч із ними, але вони не будуть поруч із нами. І я не впевнений, що вони будуть поруч», — сказав Трамп.

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16 березня американський лідер, спілкуючись із журналістами, здивувався тому, як люди продовжують жити в Україні попри війну, згадавши це під час розмови про ситуацію в Лівані.

20 березня Трамп заявив, що США «дуже близькі до досягнення цілей» в Ірані і розглядають можливість згортання своїх військових зусиль на Близькому Сході.

22 березня він сказав, що Сполучені Штати «стерли Іран із лиця землі» і виконали свої військові цілі раніше графіка.

Президент США також висунув Ірану 48-годинний ультиматум щодо відкриття Ормузької протоки, пригрозивши ударами по іранських електростанціях у разі відмови.

23 березня Дональд Трамп доручив Пентагону відкласти удари по іранських електростанціях та енергетичній інфраструктурі на п’ять днів.