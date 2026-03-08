«Тегеран за три дні». Війна Трампа з Іраном і вторгнення Путіна в Україну мають разючі подібності — NYT

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін в Анкориджі, Аляска, 15 серпня 2025 року (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Численні подібності між виправданням Вашингтона війни в Ірані та заявами Москви щодо війни проти України підкреслюють ризики конфліктів з нечіткими цілями.

Про це в неділю, 8 березня, пише The New York Times (NYT), аналізуючи, як війна президента США Дональда Трампа в Ірані перегукується з війною, розв’язаною російським диктатором Володимиром Путіним проти України.

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Автор публікації, зокрема, звернув увагу на слова міністра оборони США Піта Гегсета, який заявив: «Ми не розпочинали цю війну, але за президента Трампа ми її закінчуємо».

Подібну заяву робив російський диктатор Володимир Путін після початку повномасштабного військового вторгнення в Україну. «Ми не починали так звану війну в Україні. Навпаки, ми намагаємося її закінчити», — стверджував диктатор.

Автор статті зазначає, що війна Путіна була катастрофічним наземним вторгненням у демократичну країну, в той час як війна Трампа проти Ірану стала бомбардувальною кампанією проти жорстокої теократії, яка вбивала свій народ на вулицях.

«Але деякі подібності разючі», — констатує автор публікації.

Зокрема й у тому, що і Вашингтон, і Москва намагаються уникати називати свої дії війною.

NYT також звертає увагу на такі «відгомони російської політики» в заявах Білого дому щодо Ірану, як зміна цілей, неоднозначна місія і перебільшена загроза.

У липні 2022 року російський диктатор Путін заявляв, що «ми всерйоз поки що нічого не починали».

Подібну тезу озвучив Дональда Трамп 2 березня 2026 року. «Ми ще навіть не почали завдавати їм серйозних ударів», — сказав президент США.

Журналіст звертає увагу й на інші подібності між заявами російського диктатора та американського лідера.

Автор статті також нагадує, що західні урядовці та російська еліта очікували, що війна проти України завершиться швидко. Однак дні перетворювалися на тижні, тижні — на місяці, а тепер ідеться про роки.

Від початку війни США з Іраном минув лише тиждень, проте немає жодних ознак того, що іранські керівники або солдати готові капітулювати, зазначає NYT.

У міру того як адміністрація Дональда Трампа озвучувала різні терміни війни з Іраном, російські блогери почали називати його план «Тегеран за три дні». Це відсилання до фрази «Київ за три дні», що використовується для опису зарозумілості Кремля, який розраховував, що Україна швидко впаде, нагадує NYT.

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Путін після стрімкого захоплення Криму 2014 року вважав, що зможе повторити успіх. Трамп був натхнений захопленням венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро.

Автор статті звертає увагу на високий рівень повітряної кампанії США та Ізраїлю, на відміну від дій РФ в Україні, але також наводить думку аналітиків, які вказують, що цінність вогневої потужності обмежена, коли немає чіткого розуміння політичних цілей війни. Цілі США постійно змінюються, констатує NYT. Трамп, вказує автор статті, вимагає «беззастережної капітуляції», тоді як члени його адміністрації озвучують різні, менш масштабні цілі.

Операція США та Ізраїлю проти Ірану — головне

28 лютого розпочалася спільна операція Сполучених Штатів та Ізраїлю проти іранського режиму, яка отримала назву Рик лева в Ізраїлі та Епічна лють у США.

Після серії ударів і вибухів у столиці Ірану Тегерані та інших великих містах ізраїльські джерела повідомили про ліквідацію верховного лідера Алі Хаменеї. Уранці 1 березня його загибель підтвердили й іранські державні ЗМІ.

У відповідь на атаку США та Ізраїлю Іран запустив балістичні ракети по самому Ізраїлю, а також Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Були зафіксовані атаки на військові бази Сполучених Штатів.

1 березня американський президент Дональд Трамп заявив, що війна США з Іраном триватиме близько чотирьох тижнів. Представник аятоли Хаменеї в Раді національної безпеки Ірану Алі Ларіджані 2 березня заявив, що Іран не буде вести переговори зі Сполученими Штатами.

Інфографіка: NV

6 березня Трамп заявив, що з Іраном не укладатимуть жодної угоди. Вашингтон очікує безумовної капітуляції близькосхідної країни.

Пізніше президент США заявив, що військова операція проти Ірану закінчиться тоді, коли той здасться або не зможе воювати.