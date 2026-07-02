Пожежа на НПЗ Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез у Кстово Нижньогородської області РФ внаслідок атаки Сил оборони України, 2 липня 2026 року (Фото: Exilenova+ / Telegram)

З початку повномасштабного військового вторгнення в Україну російському диктатору Володимиру Путіну в основному вдавалося відгородити росіян від економічних наслідків бойових дій. Однак тепер ситуація змінилася.

Про це у вівторок, 2 липня, пише видання Politico, підкреслюючи, що економіка країни-агресорки перебуває на межі краху — до критичної точки Росію наближають удари українських БПЛА та ракет.

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Атаки України на ключові об'єкти енергетичної інфраструктури останнім часом перетворили війну з відносно незначного подразника, який більшість росіян були готові ігнорувати, на дедалі критичнішу паливну кризу.

У підсумку Путін був змушений визнати проблему, проте намагається представити її в оптимістичному світлі, стверджуючи, що дефіцит палива не є критичним, і переконуючи, що російські удари по Україні є більш руйнівними, зазначає Politico.

Однак багато жителів РФ можуть на власні очі побачити, наскільки все погано. Зокрема, у мережі вже є безліч відеороликів, на яких зафіксовані сутички між водіями через бензин на заправках.

Україна цілеспрямовано атакує нафтопереробні установки, які Росія не може самостійно замінити або відремонтувати. А це означає, пише Politico, що швидкого вирішення проблеми нестачі палива бути не може.

Видання наводить коментар аналітика Інституту міжнародного миру Карнегі Сергія Вакуленка, який зазначив, що наразі кількість бензину, доступного в РФ, визначається гонкою між українськими БПЛА та російськими ремонтними бригадами.

«Якщо частота українських атак збережеться, а збитки від кожної з них збільшуватимуться, то перевага перейде до Києва», — підкреслив Вакуленко, додавши, що саме це зараз і відбувається.

При цьому, пише Politico, навіть за наявності палива проблема зростання цін у РФ збережеться. Вартість палива має великий вплив на загальну інфляцію, і Центральний банк Росії попередив, що нещодавнє зростання цін, ймовірно, матиме більш довгострокові наслідки, ніж це було раніше.

Як сказав виданню Яніс Клюге, аналітик Німецького інституту міжнародних відносин та безпеки, військові та секретні видатки РФ тепер становлять майже половину від загального обсягу державних видатків. Ліквідні активи у Фонді національного добробуту тим часом скоротилися з приблизно 7 відсотків валового внутрішнього продукту на початку 2022 року до всього лише 1,7 відсотка валового внутрішнього продукту станом на квітень.

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Тож нестача палива відчувається не тільки у Путіна, підсумовує Politico.