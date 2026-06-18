Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський на полях саміту G7, Евіан-ле-Бен (Франція), 16 червня 2026 року (Фото: Zelenskiy Official / Telegram)

Вид охоплених вогнем золотих куполів та руйнувань, спричинених російським авіаударом по Києво-Печерській лаврі у ніч проти 15 червня, справив помітне враження на президента США Дональда Трампа.

Про це пише Politico з посиланням на трьох чиновників країн G7.

Видання зазначає, що вирішальний момент саміту лідерів G7, який з 15 по 17 червня відбувся у французькому курортному місті Евіан-ле-Бен, припав саме на вівторок, коли президент України Володимир Зеленський показав Трампу кадри палаючого Успенського собору.

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За словами співрозмовників видання, втручання Зеленського, судячи з усього, стало останнім поштовхом, який схилив Трампа до більш рішучої підтримки України у спільній декларації, ухваленій у середу.

«Гадаю, [він] був щиро зворушений», — цитує Politico одного з представників G7, який побажав залишитися анонімним.

У публікації також зазначається, що фотознімки Трампу демонстрував Зеленський, проте спланував саміт і визначив, як можна привернути до себе непередбачуваного Трампа, французький лідер Еммануель Макрон.

Президент Володимир Зеленський продемонстрував Трампу фотографії наслідків російського удару по Успенському собору Києво-Печерської лаври 16 червня, писало агентство Reuters з посиланням на джерела.

Повідомлялося, що Трамп висловив своє різке невдоволення діями РФ.

Удар Росії по Києво-Печерській лаврі

У ніч на 15 червня Росія здійснила масовану атаку на Київ із використанням безпілотників і ракет, зокрема балістичних. Один із ворожих дронів типу «Герань» влучив в Успенський собор Києво-Печерської лаври. У результаті на території заповідника спалахнула пожежа, яка завдала будівлі значних руйнувань.

Російський безпілотник влучив у вівтарну частину Успенського собору — у Стефанівський приділ. Крім того, внаслідок повторної спроби удару пошкоджено Вежу Іоанна Кушника — оборонну споруду XVII-XVIII століть, що є частиною фортифікаційного комплексу Верхньої Лаври, заявили в заповіднику.

Предстоятель Православної церкви України митрополит Єпифаній назвав російський удар по собору злочином проти людства, історії та християнства.

Президент Зеленський повідомив, що уряд виділить кошти з резервного фонду на першочергові роботи в пошкодженій лаврі.