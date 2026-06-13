СВЯЩЕННИК-БОРЕЦЬ: Андрей Глінка (у центрі) мав великий вплив на формування на­ціональної самосвідомості словаків. На фото він на освяченні церкви в Нітрі, 1933 рік (Фото: DR)

Російська має стати єдиною спільною мовою для всіх слов’ян, а всім цим народам слід прийняти православ’я. До такого закликав незалежний політик Людовит Штур 1851 року в перших абзацах свого трактату Слов’янство та світ майбутнього. У його сподвижників, словацьких будителів, як їх назвуть згодом, від тих слів був справжній шок. Дарма якби то бовкнув юний студент, пригорнутий московським товстосумом. Але це був їхній Людовит — найпалкіший борець за права словаків.

Реклама

Трактат уперше вийшов у Москві через 15 років. Штур написав його чомусь німецькою і за життя друзям показував тільки шматки 300‑сторінкового твору. Коли книга потрапила до Словаччини, вона шокувала авторових знайомих. Так починалася нова історія країни, якій не раз доводилося позбавлятися російського впливу.