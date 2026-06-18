Президент Франції Еммануель Макрон і президент США Дональд Трамп на тлі вікна перед вечерею у Версальському палаці, 17 червня 2026 року (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Про це пише Politico, акцентуючи увагу на особливій ролі Макрона, якому вдалося завоювати прихильність Трампа. Принаймні, до наступної сварки.

Зокрема, у публікації зазначається, що момент, коли президент України Володимир Зеленський продемонстрував американському лідеру фото Успенського собору Києво-Печерської лаври, що палав внаслідок атаки РФ, став вирішальним. Знімки справили помітне враження на американського лідера і стали тим поштовхом, який схилив президента США до більш рішучої підтримки України.

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Ці фотографії показував Зеленський, але саме Макрон організував саміт і продумав, як завоювати прихильність Трампа, зазначає Politico.

Спочатку вважалося, що саміт в Евіан-ле-Бен вже можна буде вважати успішним, якщо президент США не покине його достроково. Але в результаті Макрон домігся несподіваного прориву, переконавши Дональда Трампа зайняти більш прихильну до України позицію та підтримати подальшу військову допомогу країні.

Ця дипломатична перемога стала результатом тривалої роботи над тим, щоб зрозуміти, як догодити Трампу та узгодити свої дії з його пріоритетами, пише Politico.

Коли йшлося про Україну, Еммануель Макрон під час вечері лідерів G7 у понеділок, 15 червня, координував позицію учасників саміту з огляду на бінарний погляд Трампа на глобальну політику.

Під час вечері з видом на Женевське озеро лідери G7 детально обговорили ситуацію на Близькому Сході та стратегічно висловили схвалення угоді між США та Іраном.

Politico також наводить коментар одного з європейських дипломатів, який повідомив, що учасники саміту «пояснили Трампу, що Зеленський перемагає, тому що Росія… не може перетнути лінію фронту і навіть втрачає території» та що РФ продовжує наносити удари по мирному населенню та святиням. Ключовий посил полягав у тому, що Москва впадає у відчай і завдає хаотичних ударів.

Наступного дня ЗМІ випадково почули, як Макрон сказав Зеленському, що розмова була «складною». Також вони обговорили, як краще взаємодіяти з Трампом.

Втім, дипломати наголошують, що немає жодної гарантії, що всі досягнення президента Франції не будуть зведені нанівець лише однією розмовою між Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним, зазначає Politico.

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У середу, 17 червня, у французькому місті Евіан-ле-Бен завершився триденний саміт G7, який став для України ще однією можливістю домогтися підтримки США у спробах схилити Росію до реальних переговорів про припинення війни на умовах Києва та країн Європи.

У підсумковій заяві саміту з питань геополітики країни «Групи семи» спільно пообіцяли чинити тиск на військову економіку Росії та посилити санкції проти її нафтогазового сектору. Лідери країн також відзначили «стійкість та прогрес України на полі бою протягом останніх місяців» і підкреслили, що завдяки цьому зараз у війні виник «новий імпульс».

З огляду на те, скільки разів саміти за участю Дональда Трампа закінчувалися демаршами США та його відмовою підтримати спільну позицію країн G7, цього разу західні країни, схоже, змогли знайти аргументи у своїх спробах довести Трампу необхідність чинити тиск на Росію, а не на Україну, для завершення війни.