Мирні переговори щодо завершення війни Росії проти України заходять у глухий кут, оскільки президент США Дональд Трамп втрачає до них інтерес, а його війна з Іраном послаблює тиск на Москву.

Про це в неділю, 15 березня, пише Financial Times (FT) з посиланням на офіційних осіб.

Як розповіли виданню чотири дипломати ЄС, конфлікт на Близькому Сході переключив увагу Вашингтона від мирної угоди.

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Переговори між українськими та російськими офіційними особами, які відбувалися за посередництва Сполучених Штатів, «дійсно перебувають у небезпечній зоні», заявив FT високопоставлений європейський чиновник, ім'я якого також не розкривається.

У публікації нагадується, що востаннє тристоронні мирні переговори відбулися в Женеві (Швейцарія) 17−18 лютого. Черговий раунд був запланований на 5 березня в Абу-Дабі (ОАЕ), але його було відкладено через удари США та Ізраїлю по Ірану. Нової дати і місця переговорів оголошено не було.

Один із дипломатів ЄС заявив у коментарі виданню, що ситуація на Близькому Сході «серйозно переорієнтувала політичну увагу з України».

Він також підкреслив: «Для нас і для України це катастрофа».

Співрозмовники FT розповіли, що країнам Євросоюзу повідомили про затримку поставок американської зброї, особливо засобів протиповітряної оборони. Це відбувається у зв’язку з тим, що Вашингтон віддає пріоритет близькосхідним замовникам, і це матиме значні наслідки для Києва.

У статті також зазначається, що лідери ЄС скептично ставляться до можливості успіху мирних переговорів без подальшого тиску на РФ і намагаються тримати Україну в центрі уваги.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прибув до Білого дому через три дні після того, як США та Ізраїль почали атаку на Іран. При ньому були карти і схеми, щоб обґрунтувати необхідність посилення тиску на Москву.

Втім, за словами обізнаних джерел, Трамп не мав великого бажання обговорювати це детально і, як і раніше, вважає, що Росія сильна, а Україна ні. Також нічого не свідчило про те, що США готові посилити тиск на російського диктатора Володимира Путіна.

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Американські посадовці повідомили своїм європейським колегам, що подальших санкцій проти російської нафтової промисловості не буде, заявили FT два дипломати ЄС.

За президента Дональда Трампа Вашингтон прагнув бути нейтральним посередником за столом переговорів. За словами обізнаних джерел, загалом американські представники були байдужі до умов припинення війни.

Водночас Трамп усе ще «сподівається», що переговори приведуть до закінчення бойових дій, повідомив представник Білого дому.

FT також процитував одного з учасників неофіційних переговорів, який засумнівався в тому, що Москва хоче знову вести переговори найближчим часом. «Тому що говорити нема про що», — сказав співрозмовник журналістів.

13 лютого президент США Дональд Трамп заявляв, що Росія «прагне до укладення мирної угоди», і президент України Володимир Зеленський має діяти швидко, щоб скористатися цим моментом.

24 лютого агентство Bloomberg писало, що мирні зусилля США зайшли в глухий кут, але Вашингтон прагне укласти угоду між Україною і РФ до того, як Трамп 4 липня візьме участь у святкуванні 250-річчя незалежності США. Зеленський заявив, що не має такої інформації.

28 лютого Bloomberg повідомило, що російські представники на переговорах з Україною і США все більше схиляються до думки, що переговори не мають сенсу, якщо Київ не погоджується відмовлятися від територій.

5 березня Трамп заявив, що «розчарований» діями Володимира Зеленського, тому що він «повинен взятися за справу» і укласти мирну угоду про завершення російсько-української війни.

В інтерв'ю телеканалу NBC News, яке вийшло 15 березня, Трамп заявив, що здивований «небажанням» президента Зеленського укласти мирну угоду.