Яхта Graceful, яку пов’язують з російським диктатором Володимиром Путіним , була передислокована до порту Сєвероморськ (РФ) на Баренцевому морі.

Про це повідомило DR 7 липня.

Яхту та військовий корабель Воєвода, що входив до її супровідного конвою, видно на супутникових знімках порту Сєвероморськ, датованих 5 липня. Також DR зазначило, що Воєвода, який рухався з вимкненим транспондером, ненадовго увімкнув його, коли перебував на відстані близько 70 кілометрів від Сєвероморська.

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Наприкінці червня яхту Graceful та кораблі, що її супроводжували, помітили біля узбережжя Данії. Конвой тоді передав повідомлення, що нібито прямує до Стамбула. Але натомість, за даними DR, він пройшов уздовж узбережжя Норвегії та попрямував до російських територіальних вод.

За словами експертів, яхту могли перемістити через побоювання щодо українських дронів.

«Думаю, українці мають можливість атакувати таку ціль, як цей корабель. Ми бачили атаки безпілотників далеко всередині російської території, а також вздовж російського балтійського узбережжя поблизу Санкт-Петербурга», — заявив співрозмовник DR з Данського інституту міжнародних досліджень.

«Вони [українці] можуть запускати більше дронів. І вони також можуть більше використовувати дрони для цілей, які не є суворо необхідними, але символічними, пов’язаними з Путіним чи іншою високопоставленою особою», — сказав фахівець.

82-метрова яхта Graceful вважається другою за величиною яхтою (після 140-метрової Шахерезади), якою користується російський диктатор Путін. Раніше її неодноразово помічали в Сочі під час перебування там очільника Кремля.

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну яхту перейменували на Косатку. У жовтні 2022-го журнал Forbes писав, що її вартість становить 119 мільйонів доларів.

Наприкінці червня 2026 року російське інтернет-видання Верстка повідомило, що слідом за Graceful з Росії до Туреччини вирушила ще одна яхта, яку пов’язують із очільником Кремля Путіним, — 71-метрова Victoria.