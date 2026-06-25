У США заявили, що ядерні погрози Росії є ознакою невпевненості та слабкості

Голова Національного управління з ядерної безпеки США Брендон Вільямс (Фото: Національне управління з ядерної безпеки США/Facebook)

Російські погрози застосувати ядерну зброю під час війни в Україні є ознакою «слабкості» і не лякають НАТО та інші сусідні країни.

Про це заявив голова Національного управління з ядерної безпеки США Брендон Вільямс, пише Axios.

Виступаючи в Інституті Гадсона у Вашингтоні, Вільямс сказав, що російські військові погрози свідчать про «відсутність переконаності та впевненості у своїх конвенційних збройних силах у протистоянні з набагато, набагато, набагато, набагато, набагато меншою» Україною.

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Видання нагадує, що Росія та США разом володіють близько 85% світового арсеналу ядерних боєголовок. Водночас Китай активно нарощує свій ядерний потенціал.

Інфографіка: NV

«Система стримування вже не така, як під час Холодної війни. Але вона все одно починається з нашого ядерного арсеналу», — наголосив Вільямс.

Наразі США проводять масштабну модернізацію своєї ядерної тріади. За офіційними оцінками, сукупні витрати на ядерні програми у 2025−2034 роках становитимуть 946 млрд доларів.

У травні Росія та Білорусь провели ядерні навчання.

Міністерство оборони Росії повідомило, що в них взяли участь понад 64 тисячі військових, понад 7800 одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки, зокрема понад 200 ракетних пускових установок та вісім ракетних підводних човнів стратегічного призначення.

У червні Фінляндія ухвалила закони, які скасовують заборону на ядерну зброю. Міністр оборони країни Антті Хакканен назвав це «важливим кроком заради безпеки Фінляндії».