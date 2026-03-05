У Фінляндії уряд хоче скасувати заборону на зберігання ядерної зброї в межах країни

У фінському уряді підкреслили — поправка не означає, що офіційний Гельсінкі прагнутиме мати ядерну зброю на території країни (Фото: Lehtikuva/Antti Hamalainen via REUTERS)

Влада Фінляндії запропонувала скасувати заборону на імпорт і зберігання ядерної зброї в країні — щоб у разі потреби повною мірою користуватися можливостями колективної оборони НАТО.

Про це йдеться в опублікованій 5 березня заяві фінського уряду.

«Мета полягає в усуненні правових бар'єрів, щоб забезпечити оборону Фінляндії як частини Альянсу і повне використання можливостей стримування і оборони НАТО», — пояснили там.

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Згідно з чинними законами Фінляндії, зокрема — законом про ядерну енергетику, влада не може імпортувати, зберігати або будь-яким чином використовувати ядерну зброю на території країни.

Однак, при цьому, запропонований урядом проєкт поправок до законодавства дасть змогу постачати зброю до Фінляндії і продовжить низку реформ для повної інтеграції в НАТО.

«Поправка пропонується з метою максимального посилення безпеки Фінляндії в непередбачуваній оперативній обстановці. Її мета — забезпечити, щоб усі елементи стримування НАТО були надійними і щоб поріг військових дій проти Фінляндії та Альянсу залишався якомога вищим. Поправка посилить стримування, і її мета — запобігти застосуванню військової сили проти Фінляндії та Альянсу», — заявили чиновники.

При цьому, у фінському уряді підкреслили — поправка не означає, що офіційний Гельсінкі прагнутиме мати ядерну зброю на території країни.

«Фінляндія не прагне мати ядерну зброю на своїй території, і НАТО не планує такого кроку. До того ж поправка не вплине на ядерні навчання НАТО, оскільки під час таких навчань ядерна зброя не переміщується ні зараз, ні в майбутньому», — заявили чиновники.

Крім того, в уряді зазначили, що Міноборони Фінляндії розішле союзникам по НАТО відповідний проєкт урядової пропозиції щодо внесення змін до закону про ядерну енергетику та Кримінального кодексу країни.

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У грудні 2024 року фінське видання Iltalehti писало, що в НАТО вважають, що Росія відпрацьовувала напад на Фінляндію та країни Балтії, зокрема Естонію, а також Норвегію, і не відмовилася від планів його здійснити.

19 травня 2025 року видання The New York Times повідомило, що Росія активно посилює військову присутність біля фінського кордону. Зокрема, супутникові знімки фіксують масштабне будівництво нової військової інфраструктури.

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22 травня керівник стратегії фінських збройних сил Самі Нурмі повідомив, що Фінляндія очікує подальшого нарощування російських військ уздовж їхнього спільного кордону після можливого припинення вогню у війні Росії проти України.

18 червня ЗМІ опублікували супутникові фото, на яких видно, що Росія в місті Кандалакша, яке розташоване поблизу фінського кордону, будує гарнізон для артилерійської бригади.

27 вересня Iltalehti з посиланням на джерела в НАТО, повідомили, що Фінляндія і Швеція створили спільну бригаду з близько 5 тисяч військових, яка буде розміщена в Лапландії, на кордоні з Росією.

Основу нового підрозділу складе шведська механізована бригада Норрботтен, що спеціалізується на бойових діях у зимових умовах. Вона складається з п’яти батальйонів і підрозділів забезпечення, підсумувало видання.