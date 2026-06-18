Сестра Кім Чен Ина назвала «зазіханням на суверенітет» заяву G7 про ядерну зброю Північної Кореї

Кім Йо Чжон, сестра північнокорейського диктатора Кім Чен Ина, назвала заклик лідерів Великої сімки до денуклеаризації (відмови від статусу ядерної держави) КНДР «порушенням конституції та посяганням на суверенітет».

Про це 18 червня повідомляє агентство Reuters.

Кім Йо Чжон, зокрема, заявила, що денуклеаризація КНДР — «остаточно вирішене питання», яке «ніколи не може бути реалізоване», і що володіння ядерною зброєю — «ключовий інтерес країни»і «незмінна лінія», цитують її пропагандисти з агентства KCNA.

Реклама

«Денуклеаризація — це лінія, від якої немає відступу і яку ніколи не можна перетинати», — сказала вона й додала, що «будь-хто, хто спробує завдати шкоди основним інтересам держави, що володіє ядерною зброєю», обере «найгірший із можливих варіантів, який призведе до катастрофи».

Раніше представники режиму КНДР презентували новий завод з виробництва ядерних матеріалів, де згодом диктатор Кім Чен Ин закликав до «експоненціального» розширення атомного арсеналу країни.

Інфографіка: NV

7 червня, напередодні візиту до країни лідера Китаю Сі Цзіньпіна, сестра диктатора Кім Йо Чжон заявила, що Північна Корея «ніколи не відмовиться від свого статусу ядерної держави» і попередила, що країна не терпітиме «жодних погроз».

Ба більше, вона назвала неправдивими заяви про те, що Сі Цзіньпін і президент США Дональд Трамп підтвердили мету денуклеаризації на саміті в Пекіні в травні 2026 року

«У нас є найточніша інформація про те, відповідають ці твердження дійсності чи ні», — сказала Кім Йо Чжон.

17 червня у спільній заяві за підсумками саміту «Великої сімки» у Франції лідери країн (G7) висловили «глибоку стурбованість» щодо ядерної програми та програми балістичних ракет Північної Кореї й знову підтвердили свою прихильність до повної денуклеаризації країни відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН.

«Ми висловлюємо глибоку стурбованість з приводу ядерної програми та програми зі створення балістичних ракет Північної Кореї і знову підтверджуємо нашу прихильність до повної денуклеаризації Північної Кореї у відповідності до резолюцій Ради Безпеки ООН. Ми закликаємо Північну Корею негайно вирішити проблему викрадень (громадян Японії — ред.). Ми знову підкреслюємо необхідність спільної протидії крадіжкам криптовалюти та кіберзлочинам з боку Північної Кореї», — йдеться в тексті документа.