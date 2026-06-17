«Перегляд політики стриманості». Фінляндія скасувала заборону на ядерну зброю

Фінляндія ухвалила закон, що дозволяє імпорт, транспортування, постачання та володіння ядерною зброєю (Фото: Pexels/Baptiste Valthier)

Фінляндія ухвалила закони про скасування заборони на ядерну зброю. Міністр оборони країни Антті Хакканен назвав це «важливим кроком заради безпеки Фінляндії».

Про це написало Bloomberg у середу, 17 червня.

Законопроєкт, що дозволяє імпорт, транспортування, постачання та володіння ядерною зброєю на території Фінляндії, коли це є необхідним для національної оборони, підтримали 125 парламентарів. Проти були 61.

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Фінський уряд заявив, що ухвалені зміни допоможуть почуватися впевненіше «у дедалі більше непередбачуваному середовищі», але водночас зауважив, що розміщувати ядерну зброю Фінляндія не планує.

«Цією пропозицією ми зміцнюємо оборону Фінляндії та забезпечуємо повне використання ядерних засобів стримування НАТО для захисту країни», — наголосив очільник оборонного відомства Антті Хакканен.

Оновлене законодавство наближає правила Фінляндії щодо ядерної зброї до норм інших членів НАТО. Країна приєдналася до Альянсу у 2023 році у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Як зазначило Bloomberg, європейські уряди вдаються до перегляду політики стримування на тлі невизначеності щодо подальшої агресії Росії та гарантій безпеки з боку США. Сумніви щодо американських зобов’язань вже спонукали деякі країни самим посилювати власну оборону.

Фінляндія також розглядає питання про те, чи приєднається вона до ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона щодо поширення французького ядерного потенціалу стримування на всю Європу. За це фінські депутати планують проголосувати восени.

11 червня фінське видання Yle повідомило, що РФ будує нову велику військову базу поблизу східного кордону Фінляндії — у селі Нова Вілга неподалік від Петрозаводська в Республіці Карелія.

10 червня шведське SVT з посиланням на дослідження журналістів з країн Балтії та Північної Європи повідомило, що Росія розбудовує інфраструктуру для розміщення десятків тисяч своїх військових поблизу баз НАТО.