Глава ЦРУ Джон Реткліфф висловив сумніви щодо виконання Іраном угоди про ядерну програму та доповів про це президенту США Дональду Трампу , повідомляє Axios з посиланням на джерела.

За даними джерел видання, Реткліфф заявив Трампу та іншим чиновникам, що за даними розвідки є серйозні сумніви щодо готовності Ірану піти на поступки в ядерній сфері, яких домагаються США в рамках будь-якої остаточної угоди.

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Згідно з цими даними, те, як іранські чиновники обговорювали угоду між собою, не відповідало тому, що вони говорили посередникам і США.

«Розвіддані свідчать про те, що наміри Ірану не відповідають його зобов’язанням за умовами угоди», — стверджує одне з джерел.

Як повідомлялося, США та Іран досягли мирної угоди та домовилися про негайне й постійне припинення військових операцій на всіх фронтах, зокрема в Лівані. Його офіційне підписання заплановано на 19 червня у Швейцарії.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що домовленості з Іраном остаточно узгоджені. Також він заявив про «безмитне відкриття» Ормузької протоки та негайне припинення військово-морської блокади США в регіоні.

Він підкреслив, що його угода з Іраном буде «протилежністю» угоди, яку свого часу уклав президент Барак Обама, і стане «бар'єром для ядерної зброї».

Трамп висловив надію, що співпраця з Іраном буде швидкою та легкою, і додав, що в іншому випадку «є альтернатива, яка, сподіваємося, більше ніколи не буде використана».

14 червня президент Трамп заявив у коментарі каналу Fox News, що угода між США та Іраном буде «підписана в онлайн-форматі протягом найближчих двох-трьох годин», а через тиждень відбудеться церемонія підписання в Європі — у Швейцарії.