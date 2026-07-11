І ран розпочав відновлювальні роботи на частині об'єктів своєї ядерної програми після американських та ізраїльських ударів.

Про це свідчать нові супутникові знімки, проаналізовані журналістами CNN спільно з Інститутом науки та міжнародної безпеки.

За даними телеканалу, на знімках за червень і липень видно ознаки ремонтних робіт на об'єктах, де, ймовірно, міг зберігатися збагачений уран.



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Спочатку над місцями ударів були встановлені тимчасові укриття. Згодом на території зафіксували бетонозмішувачі, а тимчасові конструкції замінили захисними сітками.

Експерти вважають, що використання важкої будівельної техніки та активний рух вантажівок свідчать про підготовку до закриття пошкоджень, завданих ударами США та Ізраїлю.

За інформацією CNN, активність зафіксували, зокрема, на об'єкті в районі Парчина поблизу Тегерана, який неодноразово зазнавав ударів під час американської військової операції, а також на об'єкті, відомому як Гора Піксакс.

Водночас журналісти зазначають, що на інших відомих ядерних об'єктах Ірану значних ознак пошкоджень не виявили. На території комплексу в Ісфахані, за їхніми даними, було помітно активність ракетних підрозділів.

CNN зазначає, що ці роботи можуть викликати питання щодо дотримання Іраном меморандуму про взаєморозуміння зі США, укладеного наприкінці червня.

Після взаємних ударів і загострення ситуації навколо Ормузької протоки США та Іран уклали рамкову угоду, яка передбачала продовження режиму припинення вогню та початок переговорів щодо остаточного врегулювання конфлікту.

Однак згодом бойові дії відновилися. Напередодні американська сторона заявила про удари по 90 військових цілях на території Ірану.