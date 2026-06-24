Трамп стверджує, що Іран погодився на ядерні інспекції на «необмежений термін». В Тегерані заперечують

При цьому, відповідаючи на запитання журналістів про те, коли інспектори МАГАТЕ прибудуть до Ірану, президент США Дональд Трампа відмовився називати конкретні терміни. (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Дональд Трамп наполягає, що режим аятол в Ірані погодився на візит інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) — і заявляє, що офіційний Тегеран «неправий», заперечуючи це твердження .

Про це 23 червня повідомив телеканал CNN.

«Вони (представники режиму аятол — ред.) неправі, вони неправі, і вони знають, що неправі», — заявив президент Трамп журналістам після приземлення в Пенсильванії. Так він відповів на запитання щодо заяв офіційного Тегерана — мовляв, візит інспекторів МАГАТЕ до Ірану «не запланований».

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«Вони повідомили нам про це за закритими дверима, і ми впевнені в цьому на 100%. І якби вони мали рацію, я б скасував зустрічі прямо зараз», — сказав Трамп.

Однак, відповідаючи на запитання про те, коли інспектори МАГАТЕ прибудуть до Ірану, президент США відмовився називати конкретні терміни.

«У належний час. Поспішати нікуди», — підсумував він.

Раніше, 23 червня, президент Дональд Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social заявив, що Іран «вже погодився на масштабні ядерні інспекції» — причому на необмежений термін.

«Іран повністю й беззастережно погодився на ядерні інспекції найвищого рівня на довгі роки вперед (безкінечно!). Це забезпечить „ядерну чесність“. Якби вони не погодилися на це, подальших переговорів не було б», — написав він.

Як повідомляє CNN, аналогічну заяву зробив 22 червня віцепрезидент США Джей Ді Венс на пресконференції у Швейцарії та назвав ситуацію «важливою віхою». Він, зокрема, заявив, що іранський режим погодився допустити до країни інспекторів МАГАТЕ.

Однак офіційні представники Ірану спростували припущення про будь-які суттєві зміни в цьому питанні.

Зокрема, прессекретар МЗС країни Есмаїл Багаї заявив, що Іран «не погодився» дозволити інспекторам МАГАТЕ оглянути сильно пошкоджені ядерні об'єкти і що режим аятол не брав на себе «жодних нових зобов’язань».

Переговори між Іраном і США у Швейцарії

Увечері 20 червня у Швейцарії розпочалися переговори між США та Іраном на високому рівні, у яких також беруть участь представники держав-посередників — Катару та Пакистану.

Американську делегацію очолює віце-президент Джей Ді Венс, до її складу також входять зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер та спеціальний посланник Стів Віткофф.

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Також пізно ввечері 20 червня до Швейцарії прибули спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф та міністр закордонних справ Аббас Арагчі.

Того ж дня об'єднане військове командування Ірану — Центральний штаб «Хатам аль-Анбія» — оголосило про закриття Ормузької протоки для руху будь-яких суден.

Тегеран обґрунтував цей крок нібито порушенням умов угоди про припинення вогню з боку США та Ізраїлю.

Після цього президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть ввести збір за прохід через Ормузьку протоку, якщо остаточної угоди з Іраном не буде досягнуто.

Перший раунд переговорів між США та Іраном завершився в ніч на 22 червня. У спільній заяві посередників — Катару та Пакистану — зазначається, що переговори відбулися в «позитивній та конструктивній атмосфері», а також було досягнуто «обнадійливого прогресу».

Також було узгоджено «дорожню карту» щодо досягнення остаточної угоди протягом 60 днів. Технічні переговори «з усіх питань» триватимуть у Швейцарії до кінця цього тижня, заявили представники посередників.