Трамп стверджує, що Іран погодився на ядерні інспекції на «необмежений термін». В Тегерані заперечують
При цьому, відповідаючи на запитання журналістів про те, коли інспектори МАГАТЕ прибудуть до Ірану, президент США Дональд Трампа відмовився називати конкретні терміни. (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)
Президент США Дональд Трамп наполягає, що режим аятол в Ірані погодився на візит інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) — і заявляє, що офіційний Тегеран «неправий», заперечуючи це твердження.
Про це 23 червня повідомив телеканал CNN.
«Вони (представники режиму аятол — ред.) неправі, вони неправі, і вони знають, що неправі», — заявив президент Трамп журналістам після приземлення в Пенсильванії. Так він відповів на запитання щодо заяв офіційного Тегерана — мовляв, візит інспекторів МАГАТЕ до Ірану «не запланований».
«Вони повідомили нам про це за закритими дверима, і ми впевнені в цьому на 100%. І якби вони мали рацію, я б скасував зустрічі прямо зараз», — сказав Трамп.
Однак, відповідаючи на запитання про те, коли інспектори МАГАТЕ прибудуть до Ірану, президент США відмовився називати конкретні терміни.
«У належний час. Поспішати нікуди», — підсумував він.
Раніше, 23 червня, президент Дональд Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social заявив, що Іран «вже погодився на масштабні ядерні інспекції» — причому на необмежений термін.
«Іран повністю й беззастережно погодився на ядерні інспекції найвищого рівня на довгі роки вперед (безкінечно!). Це забезпечить „ядерну чесність“. Якби вони не погодилися на це, подальших переговорів не було б», — написав він.
Як повідомляє CNN, аналогічну заяву зробив 22 червня віцепрезидент США Джей Ді Венс на пресконференції у Швейцарії та назвав ситуацію «важливою віхою». Він, зокрема, заявив, що іранський режим погодився допустити до країни інспекторів МАГАТЕ.
Однак офіційні представники Ірану спростували припущення про будь-які суттєві зміни в цьому питанні.
Зокрема, прессекретар МЗС країни Есмаїл Багаї заявив, що Іран «не погодився» дозволити інспекторам МАГАТЕ оглянути сильно пошкоджені ядерні об'єкти і що режим аятол не брав на себе «жодних нових зобов’язань».
Переговори між Іраном і США у Швейцарії
Увечері 20 червня у Швейцарії розпочалися переговори між США та Іраном на високому рівні, у яких також беруть участь представники держав-посередників — Катару та Пакистану.
Американську делегацію очолює віце-президент Джей Ді Венс, до її складу також входять зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер та спеціальний посланник Стів Віткофф.
Також пізно ввечері 20 червня до Швейцарії прибули спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф та міністр закордонних справ Аббас Арагчі.
Того ж дня об'єднане військове командування Ірану — Центральний штаб «Хатам аль-Анбія» — оголосило про закриття Ормузької протоки для руху будь-яких суден.
Тегеран обґрунтував цей крок нібито порушенням умов угоди про припинення вогню з боку США та Ізраїлю.
Після цього президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть ввести збір за прохід через Ормузьку протоку, якщо остаточної угоди з Іраном не буде досягнуто.
Перший раунд переговорів між США та Іраном завершився в ніч на 22 червня. У спільній заяві посередників — Катару та Пакистану — зазначається, що переговори відбулися в «позитивній та конструктивній атмосфері», а також було досягнуто «обнадійливого прогресу».
Також було узгоджено «дорожню карту» щодо досягнення остаточної угоди протягом 60 днів. Технічні переговори «з усіх питань» триватимуть у Швейцарії до кінця цього тижня, заявили представники посередників.