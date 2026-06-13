Тегеран відмовився говорити про «ядерку» до виконання угоди із США

Арагчі наголосив, що Іран вважає Ормузьку протоку зоною свого суверенного контролю спільно з Оманом (Фото: x.com/araghchi/)

Іран не готовий повертатися до переговорів щодо своєї ядерної програми із США , доки не буде повністю реалізовано положення тимчасової угоди між сторонами.

Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, повідомляє The Jerusalem Post.



За його словами, обговорення майбутнього іранської ядерної програми можливе лише після виконання попередніх домовленостей. Тегеран вважає тимчасову угоду ключовим етапом на шляху до повноцінного врегулювання відносин із Вашингтоном.

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Серед положень документа, за словами іранської сторони, — врегулювання ситуації навколо Ормузької протоки, припинення бойових дій на кількох напрямках та підготовка остаточного меморандуму про взаєморозуміння.

Окремо Арагчі наголосив, що Іран вважає Ормузьку протоку зоною свого суверенного контролю спільно з Оманом. За його словами, повернення до попереднього формату управління цією стратегічною морською артерією більше не розглядається.

На тлі останньої ескалації між США та Іраном глава іранського МЗС також заявив, що Тегеран вважає себе переможцем у протистоянні з Вашингтоном.

11 червня президент США Дональд Трамп оголосив про «чудову угоду», яка може покласти край війні з Іраном, зазначивши, що її підписання очікується найближчими днями. Він заявив, що церемонія підписання документа, ймовірно, відбудеться в Європі за участю віцепрезидента Джей Ді Венса.

Згодом офіційне іранське агентство IRNA повідомило, що Іран не відмовлятиметься від контролю над Ормузькою протокою, а Сполучені Штати не братимуть участі в її майбутньому управлінні.

У ніч проти 11 червня США завдали нової хвилі ударів по Ірану та готували продовження бомбардувань. За даними Центрального командування США (CENTCOM), американські військові атакували низку цілей, пов’язаних із системами протиповітряної оборони, зв’язку та військового спостереження.

Своєю чергою корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) заявив, що вдарив 12 балістичними ракетами по місцю розташування американських винищувачів F-35, F-15 і F-16 в Йорданії.

Напередодні між США та Іраном сталася ескалація. Американські військові завдали ударів по іранських радарах і системах ППО після збиття американського гелікоптера AH-64 Apache в районі Ормузької протоки. У відповідь Тегеран заявив про ракетно-дронні атаки на американські цілі в регіоні, зокрема по об'єктах у Бахрейні. Незважаючи на нові удари, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон усе ще розраховує на укладення угоди з Іраном.