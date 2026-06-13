Іран назвав «єдиний прийнятний варіант» щодо долі збагаченого урану

Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, повідомляє PressTV.



За його словами, чутливі теми, зокрема питання збагачення урану та запасів високозбагаченого матеріалу, стануть предметом другого етапу підготовки потенційної угоди зі США.

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Арагчі також зазначив, що меморандум між Вашингтоном і Тегераном має передбачати взаємну повагу до суверенітету та невтручання у внутрішні справи. Окремо в документі мають бути питання Ормузької протоки, морської блокади Ірану та завершення бойових дій на кількох напрямках.

Водночас США наполягають на жорсткішому підході. Президент Дональд Трамп раніше заявляв, що високозбагачений уран має бути або переданий США, або знищений під контролем МАГАТЕ чи інших міжнародних структур.

За даними американських чиновників, Іран має близько 440 кг високозбагаченого урану, більшість якого зберігається в Ісфахані.

Раніше США розглядали варіант наземної операції для захоплення іранських ядерних матеріалів, однак Трамп поставив цей план на паузу через ризик масштабної ескалації та можливих втрат серед американських військових.