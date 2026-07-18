«Хаб вигорів повністю». Збитки внаслідок пожеж на складах російського маркетплейсу Wildberries можуть становити майже $1,3 мільярда

Пожежа на складах Wildberries в Електросталі Московської області, 18 липня 2026 року (Фото: Social Media/via REUTERS)

Збитки російського маркетплейсу Wildberries та його продавців через пожежі на логістичних комплексах у Підмосков'ї та Тамбовській області, які виникли після ураження українськими дронами , можуть перевищити 100 млрд рублів, або $1,28 млрд.

Таку оцінку збитків опублікували російські Важные истории.

«До другої половини суботи найбільший логістичний хаб компанії Wildberries вигорів повністю після атаки українських БПЛА, випливає з кадрів очевидців», — зазначає російське видання.

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Воно пише, що вогонь намагались гасити з вертольотів, але врятувати складські приміщення площею 359,6 тисячі квадратних метрів не вдалося.

Голова російської компанії Тетяна Кім, коментуючи пожежу, не згадала про компенсації клієнтам Wildberries.

За даними російських ЗМІ, хаб у Підмосков'ї обробляв до 7,4 млн товарів на добу, а в логістичному центрі у Тамбовській області обробляли до 1,4 млн товарів на добу і одночасно там зберігалось до 54 млн одиниць товарів.

Важные истории порівнюють наслідки української атаки з наслідками пожежі на складі Wildberries у Шушарах у 2024 році, коли згорів складський комплекс загальною площею 105,8 тис. кв. м.

Тоді представники страхового ринку оцінювали безпосередні збитки більше ніж у 10 млрд рублів, виплати продавцям, товари яких були знищені, становили 34,9 млрд рублів.

Логістичний комплекс в Електросталі під Москвою був більше ніж удвічі більшим за склад у Шушарах, а масштаб втрат на об'єкті в Котовську Тамбовської області площею близько 108 тис. кв. м поки остаточно не встановлений.

Джерело The Bell, близьке до Wildberries, заявило, що внаслідок атак постраждали близько 10−15% усіх складських площ компанії. Воно також стверджує, що робота маркетплейсу не буде повністю паралізована.

У новій оферті про реалізацію товарів на Wildberries, яка набула чинності 7 липня 2026 року, з’явився пункт про те, що компанія звільняється від відповідальності за втрачені товари у разі атаки безпілотників.

Атака дронів на склади російського маркетплейсу Wildberries — головне

Раніше повідомлялося, що дрони атакували склади російського маркетплейса Wildberries у Котовську Тамбовської області та Електросталі Московської області, де виникли потужні пожежі.

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Перший Окремий центр безпілотних систем СБС ЗСУ підтвердив атаку на склад Wildberries площею 188 тисяч квадратних метрів. Після ураження виникла масштабна пожежа, дим від якої було видно за кілометри.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження дронами двох складів Wildberries у Росії у суботу, 18 липня, зазначивши, що це відповідь на російські атаки по українській цивільній інфраструктурі.

«Вони були залучені агресором до забезпечення поставок підсанкційних комплектуючих для виробництва дронів та навігаційного обладнання», — написав Зеленський у соцмережах.

Президент подякував військовим Сил безпілотних систем, Сил спецоперацій, ЗСУ, Службі безпеці та Головному управлінню розвідки за влучне та злагоджене виконання завдань в межах «далекобійних санкцій».