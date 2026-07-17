Трамп у телевізійному зверненні звинуватив Китай у втручанні у вибори в США 2020 року

Дональд Трамп звинуватив Китай у втручанні у вибори 2020 року (Фото: SAUL LOEB/Pool via REUTERS)

У четвер, 16 липня, президент США Дональд Трамп оприлюднив розвідувальні дані, які, на його думку, свідчать про втручання Китаю у вибори в США. Водночас американська розвідка не виявила доказів впливу Пекіна на вибори.

Про це повідомляє Reuters.

Під час 25-хвилинного звернення до нації Трамп заявив, що розсекречені матеріали демонструють «шокуючі вразливості» американської виборчої системи.

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За словами президента, Китай нібито незаконно отримав 220 мільйонів записів про американських виборців, що містять імена, адреси та інші персональні дані. Крім того, він звинуватив представників американської розвідки у приховуванні інформації про масштаби діяльності Пекіна.

Трамп також закликав Конгрес ухвалити закон, що передбачає обов’язкове підтвердження громадянства та пред’явлення документа, що посвідчує особу з фотографією, під час голосування.

Reuters зазначає, що офіційна оцінка американської розвідки, оприлюднена ще у 2021 році, не виявила жодних доказів того, що Китай чи будь-яка інша іноземна держава змогли змінити результати президентських виборів 2020 року.

У документі зазначається, що не було зафіксовано втручання в реєстрацію виборців, підрахунок голосів, бюлетені чи виборчі системи.

Два співрозмовники Reuters повідомили, що база даних виборців, про яку говорив Трамп, не містила секретної інформації. Такі списки регулярно використовують політичні консультанти, і вони не дають змоги маніпулювати результатами виборів, зазначили вони.

Виступ Трампа відбувся напередодні проміжних виборів до Конгресу США, на яких республіканці боротимуться за збереження своєї більшості, йдеться в матеріалі.

Найближчі проміжні вибори до Конгресу США відбудуться 3 листопада 2026 року.

Сенатор-демократ Марк Ворнер розкритикував заяви президента, назвавши їх «цілковитою вигадкою». За його словами, американські спецслужби дійшли одностайного висновку, що Китай не намагався змінити результати виборів 2020 року.