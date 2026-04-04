Сирський під час телефонної розмови розповів командувачу НАТО про втрати росіян та потреби України у зброї

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що провів телефонну розмову з верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі - командувачем збройних сил США в Європі генералом Алексусом Гринкевичем.

«Поінформував про поточну обстановку в районах ведення бойових дій, активність російських окупантів на ключових напрямках фронту та наші успіхи у знищенні противника і звільненні територій. Втрати росіян вже кілька місяців поспіль перевищують поповнення, яке надходить в бойові підрозділи», — зазначив Сирський на своїй сторінці у Facebook.

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Також він написав, що розповів Гринкевичу про війну Росії проти цивільних — повітряні удари по українських населених пунктах та об'єктах критичної інфраструктури.

«Для подальшого стримування наступальних угруповань РФ, щоб запобігти вбивствам мирного цивільного населення та забезпечити протиповітряний захист наших міст і селищ, Україна потребує продовження міжнародної військової допомоги, стабільних поставок озброєння, насамперед — засобів ППО та боєприпасів для них. Окрім цих питань також під час розмови обговорили перелік пріоритетних потреб України за програмою PURL, відповідно до якої європейські країни та Канада оплачують американську військову підтримку», — заявив головнокомандувач ЗСУ.

Сирський додав, що подякував Гринкевичу, за стійку підтримку з його боку, а також з боку НАТО та США, України та її Сил оборони.

13 березня Сирський заявляв, що вже три місяці поспіль втрати Росії перевищують можливості поповнення російської армії.