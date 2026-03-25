Галлямов допустив, що Росія збирається найближчим часом перейти в оборону в Україні та атакувати Європу
Російський диктатор Володимир Путін проходить повз стрій російських військових у Москві, 23 лютого 2026 року (Фото: Maxim Shipenkov/Pool via REUTERS)
Політолог і політтехнолог Аббас Галлямов в інтерв'ю Radio NV допустив, що Росія може найближчим часом перейти в оборону в Україні та атакувати Європу.
«Зараз, мені здається, що внаслідок конфлікту [президента США Дональда] Трампа з Європою, приблизно уявляючи собі, як [російський диктатор Володимир] Путін дивиться на те, що відбувається, він побачив вікно можливостей, він зрадів. І я не виключаю, що він зараз планує відкрити другий фронт, завдати якогось удару по Європі», — сказав Галлямов в ефірі Radio NV.
Він нагадав, що президент США нещодавно заявив, що його країна не допомагатиме європейцям, бо вони відмовились допомогти розблокувати Ормузьку протоку.
«Росія ніби як за Іран, стратегічний партнер. А спецпредставник президента Дмитрієв доводить, що європейці, які начебто на боці Ірану виступають, вимагаючи припинення війни від Трампа, отже, вони погані, а Трамп, який бомбить Іран, хороший, і хорошому Трампу треба покарати погану Європу», — додав політолог.
За словами Галлямова, ця нелогічна позиція означає, що в Кремлі чогось хочуть від Трампа.
«Я думаю, що йдеться про те, щоб перекинути в Україну строковиків, зняти якусь кількість контрактників, піти в оборону… Навряд чи вони потягнуть наступ на двох фронтах. Перейти в оборону, сподіваючись на те, що Україна знесилена і не зможе скористатися паузою. Частину контрактників зняти з фронту і кинути на Нарву, наприклад. Вони там зараз активно розкручують тему „Нарвської народної республіки“, „Нарва — російське місто“. Я думаю, що Путін готується до цього. Можливо, йому забракне сміливості цей план реалізувати, тому що це значною мірою авантюрний план», — сказав політолог.
Він припустив, що Путін може вдатися до авантюр, бо російська економіка вмирає, війна у Перській затоці скоро закінчиться і ціни на нафту впадуть ще більше, а успіхів на фронті немає.
«І я вважаю, він може зараз спробувати взяти Європу, так би мовити, за горло, вторгнувшись, умовно кажучи, в Естонію. Трамп відмовляється допомагати Європі, а отже, Європа шокована. І є надія, що західноєвропейські країни теж не допомагатимуть маленькій Естонії. Можливо, це хтось інший буде з Балтійських республік. Може бути Польща, може бути Фінляндія. Теоретично, хто завгодно. Всі, у кого є кордони з Росією», — заявив Галлямов.
За його словами, Путін може вважати, що після цього він зможе диктувати умови Європі.
«Частиною цих умов буде, наприклад, припинення допомоги Україні. Тобто: „Віддайте нам Нарву і припиняйте допомагати Україні. І тоді ми зупинимося, і на Таллінн не підемо, Таллінн не будемо захоплювати. А інакше Таллінн — російське місто, Ревель“», — пояснив політолог.
Галлямов додав, що цей план побудований на припущенні, що Трамп не втрутиться, європейці злякаються і НАТО розвалиться, але якщо цього не станеться, вийде «як у Гітлера».
15 березня видання Bild повідомило, що Росія може готувати вторгнення на схід Естонії для чого запустила пропагандистську кампанію, а спецслужби Естонії припускають повторення сценарію за зразком подій 2014 року в Україні.
Журналісти уточнили, що вже кілька тижнів російські канали в соцмережах пропагують ідею проголошення так званої «Народної республіки Нарва».
Видання із посиланням на джерела в естонських спецслужбах написало, що «не випадково ця кампанія починається саме зараз, коли увага світу прикута до Ірану».
Раніше у звіті Служби зовнішньої розвідки Естонії повідомлялось, що Росія не має наміру розпочинати військовий напад на НАТО у 2026−2027 році, але продовжуватиме відновлювати свої збройні сили, побоюючись переозброєння ЄС.