Здав Америці всі секрети. Як 50 років тому зразковий радянський льотчик перегнав до Японії найкращий в СРСР винищувач МіГ-25

У 1976 році пілот Віктор Беленко приземлив надсекретний винищувач МіГ-25 на цивільному аеродромі у Японії. Разом з літаком у руки західних фахівців потрапила система розпізнавання “свій-чужий” – це змусило СРСР терміново шукати заміну апаратурі на всіх військових об’єктах.

Радянські спецслужби десятиліттями шукали шпигунський слід у цій історії, але не знайшли жодної зачіпки, як і підтвердження того, що льотчика Віктора Беленка завербувала американська розвідка. Його ніхто не чекав на Заході, і його переліт з СРСР до Японії став сюрпризом і для японців, і для американців.

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Супровід Віктора Беленка японськими поліцейськими на авіарейс до Сполучених Штатів, 9 вересня 1976 року / Фото: The Japan News

В СРСР Беленка оголосили мертвим — мовляв, його МіГ-25 збився з курсу, а західні спецслужби захопили пілота силоміць і потім знищили. Насправді він оселився у США й навіть працював льотчиком-консультантом у Повітряних силах США.

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