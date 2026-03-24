Дим після удару Ізраїлю і США по Тегерану, 2 березня 2026 року (Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Президент США Дональд Трамп не раз критикував Європу за бездіяльність у війні з Іраном , проте континент непомітно відіграє вирішальну роль у цьому конфлікті.

Про це пише газета The Wall Street Journal (WSJ).

Автори публікації зазначають, що багато європейських лідерів засудили американські атаки на Іран, однак за лаштунками саме бази, розміщені по всьому континенту, забезпечують здійснення однієї з найскладніших із погляду логістики операцій, у яких брали участь військові США за останні десятиліття.

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За словами чиновників, американські бомбардувальники, безпілотники і кораблі останніми тижнями заправляли, озброювали і запускали з баз у Великій Британії, Німеччині, Португалії, Італії, Франції та Греції.

Управління ударними БпЛА ведуть з американської бази в Рамштайні в Німеччині, яка є центром американських операцій проти Ірану.

Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил (ОЗС) НАТО в Європі генерал Алексус Грінкевич під час виступу в Сенаті США заявив, що більшість європейських союзників «надали йому величезну підтримку», зазначає WSJ.

У Європі розташовано орієнтовно 40 американських військових баз і дислоковано 80 000 американських військовослужбовців. Континент по суті став плацдармом для операцій США як на Близькому Сході, так і в Африці.

Трамп неодноразово критикував Європу за недостатнє інвестування у свої збройні сили і натякав на можливість припинення підтримки НАТО з боку США. Військова операція США проти Ірану Епічна лють демонструє, яку ціну заплатить Америка в разі повного виведення своїх збройних сил із країн Європи, констатує WSJ.

14 березня президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що кілька країн відправлять свої кораблі в Ормузьку протоку для забезпечення її розблокування. Однак згодом розкритикував союзників за відмову в допомозі.

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас в інтерв'ю агентству Reuters заявила, що багато європейців намагалися переконати США та Ізраїль не починати війну проти Ірану. Вона зазначила, що Євросоюз залишається союзником США. Однак останнім часом об'єднання не зовсім розуміє кроки Вашингтона.

20 березня Трамп у жорсткій формі розкритикував союзників США по НАТО — зокрема за те, що ті не приєднуються до американської війни проти Ірану.