«Одне з найбільших досягнень». Фон дер Ляєн привітала старт переговорів про вступ України до ЄС

12 червня, 22:32
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала рішення держав-членів ЄС про призначення міжурядових конференцій з Україною і Молдовою про вступ до ЄС (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала рішення держав-членів ЄС про призначення міжурядових конференцій з Україною і Молдовою про вступ до ЄС (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала фінальне рішення держав-членів ЄС про призначення міжурядових конференції з Україною і Молдовою про вступ до ЄС на понеділок, 15 червня.

Про це йдеться в заяві Урсули фон дер Ляєн, опублікованій в Х.

Вона наголосила, що рішення щодо відкриття першого переговорного кластера, яке буде формально схвалене на цій конференції, є важливим кроком уперед для всього Європейського Союзу.

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«Сьогодні Європейський Союз зробив важливий крок уперед. Усі держави-члени погодилися відкрити перший кластер переговорів про вступ з Україною та Молдовою», — написала фон дер Ляєн.

Також вона зазначила, що на міжурядовій конференції у понеділок будуть відкриті переговори щодо першого кластера — «Основи». Він охоплює «основні цінності та принципи вступу, на яких побудовано ЄС, від верховенства права до сильних демократичних інституцій».

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Вона також додала, що це визнання рішучості, мужності та наполегливої праці, яку продемонстрували обидві країни у просуванні реформ, навіть перед обличчям величезних викликів.

«Розширення — це стратегічний вибір. Зближуючи наші народи, ми зміцнюємо мир, безпеку та процвітання на всьому континенті. У світі зі зростаючою невизначеністю розширення Європейського Союзу відповідає нашим спільним інтересам», — додала вона.

«Розширення залишається одним із найбільших досягнень ЄС і нашою найкращою інвестицією у наше спільне майбутнє», — підсумувала фон дер Ляєн.

Головуючий в Раді Європейського союзу Кіпр офіційно оголосив про проведення 15 червня міжурядових конференцій з Україною та Молдовою, на яких буде відкритий перший переговорний кластер щодо вступу в Європейський союз.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення ЄС. Він подякував «усім нашим людям, які бʼються заради України, працюють на нашу державу і допомагають захищати наші національні інтереси».

Він наголосив, що Україна виконує те, що необхідно, і важливо, що ЄС теж дотримується слова. За його словами, відкриття першого кластера є значною політичною та моральною підтримкою для держави та її громадян.

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас у травні заявили, що усі шість переговорних кластерів щодо вступу України до Європейського Союзу можуть бути відкриті вже влітку.

Редактор: Олена Івашків

Теги:   Євросоюз Урсула фон дер Ляєн Молдова Україна-ЄС вступ України до ЄС

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