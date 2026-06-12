«Одне з найбільших досягнень». Фон дер Ляєн привітала старт переговорів про вступ України до ЄС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала рішення держав-членів ЄС про призначення міжурядових конференцій з Україною і Молдовою про вступ до ЄС (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала фінальне рішення держав-членів ЄС про призначення міжурядових конференції з Україною і Молдовою про вступ до ЄС на понеділок, 15 червня.

Про це йдеться в заяві Урсули фон дер Ляєн, опублікованій в Х.

Вона наголосила, що рішення щодо відкриття першого переговорного кластера, яке буде формально схвалене на цій конференції, є важливим кроком уперед для всього Європейського Союзу.

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«Сьогодні Європейський Союз зробив важливий крок уперед. Усі держави-члени погодилися відкрити перший кластер переговорів про вступ з Україною та Молдовою», — написала фон дер Ляєн.

Також вона зазначила, що на міжурядовій конференції у понеділок будуть відкриті переговори щодо першого кластера — «Основи». Він охоплює «основні цінності та принципи вступу, на яких побудовано ЄС, від верховенства права до сильних демократичних інституцій».

Вона також додала, що це визнання рішучості, мужності та наполегливої праці, яку продемонстрували обидві країни у просуванні реформ, навіть перед обличчям величезних викликів.

«Розширення — це стратегічний вибір. Зближуючи наші народи, ми зміцнюємо мир, безпеку та процвітання на всьому континенті. У світі зі зростаючою невизначеністю розширення Європейського Союзу відповідає нашим спільним інтересам», — додала вона.

«Розширення залишається одним із найбільших досягнень ЄС і нашою найкращою інвестицією у наше спільне майбутнє», — підсумувала фон дер Ляєн.

Головуючий в Раді Європейського союзу Кіпр офіційно оголосив про проведення 15 червня міжурядових конференцій з Україною та Молдовою, на яких буде відкритий перший переговорний кластер щодо вступу в Європейський союз.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення ЄС. Він подякував «усім нашим людям, які бʼються заради України, працюють на нашу державу і допомагають захищати наші національні інтереси».

Він наголосив, що Україна виконує те, що необхідно, і важливо, що ЄС теж дотримується слова. За його словами, відкриття першого кластера є значною політичною та моральною підтримкою для держави та її громадян.

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Висока представниця ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас у травні заявили, що усі шість переговорних кластерів щодо вступу України до Європейського Союзу можуть бути відкриті вже влітку.