ЄС офіційно анонсував початок переговорів про вступ з Україною і Молдовою 15 червня

Кіпр офіційно оголосив про проведення 15 червня міжурядових конференцій з Україною та Молдовою (Фото: REUTERS/Ів Герман)

Головуючий в Раді Європейського союзу Кіпр офіційно оголосив про проведення 15 червня міжурядових конференцій з Україною та Молдовою, на яких буде відкритий перший переговорний кластер щодо вступу в Європейський союз.

Про це повідомило представництво Головування Кіпру в Раді Європейського Союзу в 2026 році у X.

«15 червня, під головуванням Кіпру, ми скликаємо перші конференції щодо вступу з Україною та Молдовою, щоб відкрити Кластер 1 — Основи», — йдеться в повідомленні Кіпрського головування у X.

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«Кіпрське головування пишається тим, що просунуло цей історичний момент. Як головування, ми інтенсивно працювали над досягненням цього результату. Це важлива подія та визнання прагнень, стійкості й наполегливої праці двох кандидатів, які обрали Європу та її цінності», — наголосили там.

У дописі також зазначається, що «роблячи цей важливий крок разом, ми підтверджуємо, що Європейський Союз є найсильнішим, коли він єдиний, принциповий та відкритий для тих, хто відданий його цінностям».

Перший переговорни кластер Основи, вважається найважливішим у всьому переговорному процесі. Він включає п’ять переговорних розділів:

Судова система та основоположні права;

Правосуддя, свобода та безпека;

Фінансовий контроль;

Державні закупівлі;

Статистика.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення ЄС. Він подякував «усім нашим людям, які бʼються заради України, працюють на нашу державу і допомагають захищати наші національні інтереси».

«І дякую всім нашим партнерам в ЄС і кожному лідеру особисто за цей сильний крок заради Європи. Україна захищає себе і тим самим усю Європу — ідею, що європейські народи можуть жити обʼєднано, вільно та у мирі», — написав Зеленський.

Він наголосив, що Україна виконує те, що необхідно, і важливо, що ЄС теж дотримується слова. За його словами, відкриття першого кластера є значною політичною та моральною підтримкою для держави та її громадян.

«Дякуємо Європі і за всю іншу підтримку, яка є справді лідерською та допомагає нам захищати життя. Зробимо все для відкриття наступних кластерів. Вітаємо також і Молдову із цим кроком, який ми робимо спільно», — додав президент.

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21 травня німецьке видання Spiegel написало, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував надати Україні спеціальний статус «асоційованого члена» ЄС із розширеними правами та гарантіями безпеки до повноцінного вступу в Євросоюз.

Президент України Володимир Зеленський у листі до лідерів ЄС 22 травня назвав «несправедливою» пропозицію Німеччини надати Україні обмежений статус без права голосу. «Україна заслуговує на справедливе ставлення та рівні права в Європі», — йшлося у листі Зеленського.

11 червня, під час виступу в Бундестазі, Фрідріх Мерц знову згадав про ідею «асоційованого членства» і запропонував, щоб українську сторону в Брюсселі представляв єврокомісар від України — проте так само без права голосу.