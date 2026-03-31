Зеленський: Чітка дата вступу України до ЄС — ключ до зупинки російської агресії
Володимир Зеленський із головою європейської дипломатії Каєю Каллас на полях саміту у Бучі 31 березня (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до відкриття кластерів та продовження переговорів про вступ до Європейського Союзу. Він підкреслив, що встановлення чіткої дати для вступу стане ключовим фактором у зупинці війни Росії проти України.
Про це він сказав під час закритої зустрічі з головою європейської дипломатії Каєю Каллас на полях саміту у Бучі у вівторок, 31 березня, повідомляє Суспільне.
Зеленський навів приклад сприйняття України державами Близького Сходу, зазначивши, що там «ніхто не сумнівається, що Україна — це Європа», і вони бачать співпрацю з Україною як співпрацю з Європою.
«То чому в деяких ключових питаннях Україна досі обмежена як частина Європи?» — запитав він.
Президент наголосив, що членство України в ЄС — це не лише гарантія безпеки для України, а й для всієї Європи.
«Наш потенціал — людський, технологічний, військовий — це потенціал Європи. Росія це розуміє, а іноді навіть краще, ніж дехто у самій Європі. Саме тому вона робить усе, щоб зупинити вступ України до ЄС. І саме тому ми робимо все, щоб це сталося», — сказав Зеленський.
Він також зазначив, що Україна продовжить свої зусилля, щоб цей процес відбувся.
«Ключ до зупинки Росії — встановлення чіткої дати вступу України. Чітка дата — це гарантія нашого успіху і поразки Росії», — додав він.
24 березня європейська комісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Україна не зможе стати членом ЄС у 2027 році.
Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна розраховує на вступ до Європейського Союзу у 2027 році.
Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зазначав, що будь-яка країна, яка хоче приєднатися до ЄС, повинна спочатку відповідати Копенгагенським критеріям, а цей процес зазвичай займає кілька років.
Він наголосив, що Україні потрібна перспектива, яка прокладе шлях до вступу в довгостроковій перспективі. Вступ України до ЄС з 1 січня наступного року, за словами Мерца, нереальний.