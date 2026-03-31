Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до відкриття кластерів та продовження переговорів про вступ до Європейського Союзу . Він підкреслив, що встановлення чіткої дати для вступу стане ключовим фактором у зупинці війни Росії проти України.

Про це він сказав під час закритої зустрічі з головою європейської дипломатії Каєю Каллас на полях саміту у Бучі у вівторок, 31 березня, повідомляє Суспільне.

Зеленський навів приклад сприйняття України державами Близького Сходу, зазначивши, що там «ніхто не сумнівається, що Україна — це Європа», і вони бачать співпрацю з Україною як співпрацю з Європою.

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«То чому в деяких ключових питаннях Україна досі обмежена як частина Європи?» — запитав він.

Президент наголосив, що членство України в ЄС — це не лише гарантія безпеки для України, а й для всієї Європи.

«Наш потенціал — людський, технологічний, військовий — це потенціал Європи. Росія це розуміє, а іноді навіть краще, ніж дехто у самій Європі. Саме тому вона робить усе, щоб зупинити вступ України до ЄС. І саме тому ми робимо все, щоб це сталося», — сказав Зеленський.

Він також зазначив, що Україна продовжить свої зусилля, щоб цей процес відбувся.

«Ключ до зупинки Росії — встановлення чіткої дати вступу України. Чітка дата — це гарантія нашого успіху і поразки Росії», — додав він.

24 березня європейська комісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Україна не зможе стати членом ЄС у 2027 році.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна розраховує на вступ до Європейського Союзу у 2027 році.

Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зазначав, що будь-яка країна, яка хоче приєднатися до ЄС, повинна спочатку відповідати Копенгагенським критеріям, а цей процес зазвичай займає кілька років.

Він наголосив, що Україні потрібна перспектива, яка прокладе шлях до вступу в довгостроковій перспективі. Вступ України до ЄС з 1 січня наступного року, за словами Мерца, нереальний.