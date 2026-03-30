В Єврокомісії заявили, що можливий вступ в ЄС Ісландії чи Норвегії не вплине на набуття членства Україною

В Єврокомісії запевняють, що вступ до ЄС інших країн не вплине на рішення щодо України (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Можливий вступ до Європейського союзу Ісландії чи Норвегії, якщо ці країни ухвалять відповідні рішення, не вплине на процес набуття членства в ЄС Україною. Про це заявив заступник головного речника Європейської комісії Олоф Гілл.

«Ми, як Європейська Комісія, дуже чітко заявили про наші зобов’язання перед усіма країнами на різних етапах їхнього вступу, або, у випадку Ісландії, щодо прагнення відновити процес вступу, і нам більше нічого додати до цього наразі. Я можу точно сказати, що ці два питання не пов’язані між собою, і ми категорично відкидаємо будь-яку таку пропозицію», — сказав Гілл.

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Журнал Politico, посилаючись на джерела у ЄС, писав, що для нинішніх членів ЄС прийняття до свого кола заможніших країн є «набагато привабливішим», ніж вступ групи країн зі Сходу. Усі 13 держав, які приєдналися до ЄС з 2004 року, досі отримують більше коштів, ніж вносять до центрального бюджету.

Це, ймовірно, також стосується країн, що перебувають у офіційному списку очікування, включаючи Україну, Молдову, Албанію, Сербію та Чорногорію, оскільки внески ЄС загалом залежать від розміру економіки країни.

Водночас, як пише видання, заможні країни з усталеними демократичними інститутами, такі як Ісландія та Норвегія, не матимуть таких перешкод.

Раніше європейська комісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Україна не зможе стати членом ЄС у 2027 році.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна розраховує на вступ до Європейського Союзу у 2027 році.