Україна не зможе стати членом ЄС у наступному році — єврокомісарка з питань розширення

Єврокомісарка Марта Кос повідомила про перспективу України стати членом ЄС у 2027 році (Фото: REUTERS/Omar Havana)

Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Україна не зможе стати членом ЄС у 2027 році.

«Усі присутні в цій кімнаті знають, що Україна не зможе стати членом ЄС 1 січня 2027 року», — сказала Кос під час саміту Конкурентна Європа у вівторок, 24 березня, пише Politico.

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Вона зазначила, що спочатку в Україні треба досягнути миру, а потім провести реформи.

«Інвестори прийдуть в Україну, як ви знаєте, лише за умови, що вони зможуть заробляти гроші і що їхні інвестиції будуть у безпеці», — сказала Кос.

Вона зауважила, що Україна є ключовим партнером для ЄС у галузі інновацій, оборони та інших стратегічних секторів, які можуть сприяти підвищенню конкурентоспроможності блоку. Однак надії Києва на вступ до ЄС у найближчий рік не виправдаються, додала Єврокомісарка.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна розраховує на вступ до Європейського Союзу у 2027 році.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зазначав, що будь-яка країна, яка хоче приєднатися до ЄС, повинна спочатку відповідати Копенгагенським критеріям, а цей процес зазвичай займає кілька років.

Він наголосив, що Україні потрібна перспектива, яка прокладе шлях до вступу в довгостроковій перспективі. Вступ України до ЄС з 1 січня наступного року, за словами Мерца, нереальний.

17 березня прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що українська делегація в Брюсселі отримала від Євросоюзу умови для вступу за фінальними трьома переговорними кластерами.

За словами Свириденко, наступні кроки — успішне закриття кластерів та підписання договору про вступ, що стане фінальним кроком до повноправного членства України в ЄС.

19 березня 25 лідерів ЄС (окрім Угорщини та Словаччини) ухвалили заяву, в якій закликали негайного відкрити переговорні кластери щодо членства України в ЄС.

«Після оцінки Комісії та враховуючи, що технічна робота з відкриття всіх кластерів у Раді просунулася, Європейська Рада запрошує Раду ЄС негайно відкрити кластери, починаючи з кластера основ, відповідно до методології розширення та відповідно до підходу, що базується на заслугах», — зазначається в документі.