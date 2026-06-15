В Євросоюзі сподіваються відкрити всі кластери для України в липні

Марта Кос вважає, що в липні будуть відкриті решта п’ять кластерів щодо вступу до ЄС (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос вважає, що в липні будуть відкриті решта п’ять кластерів у рамках переговорів про вступ України до ЄС.

Про це повідомляє Європейська правда.

15 червня в Люксембурзі відбудуться дві міжурядові конференції з Україною та Молдовою, які ознаменують відкриття першого переговорного кластера з обома країнами — Основи. Кос зазначила, що це буде «мегадень, або мегапонеділок для процесу розширення».

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«По-перше, ми зробимо перший найважливіший крок для України та Молдови після того, як вони отримали статус кандидата у 2023 році. Тож нарешті, нарешті ми зможемо відкрити перший кластер для обох країн. Чому? Тому що вони виконали свої зобов’язання, і справді настав час, щоб ми це зробили», — заявила єврокомісарка.

Вона наголосила, що якщо обидві країни виконують свої зобов’язання, то ЄС також повинен виконувати свої.

«Саме тому я очікую, що тоді, у липні, ми відкриємо всі інші п’ять кластерів. І це також хороша новина», — заявила Марта Кос.

12 червня Радіо Свобода з посиланням на кількох високопоставлених дипломатів ЄС повідомляло, що після відкриття першого кластера пару Україна-Молдова можуть розділити, оскільки Кишинів просувається шляхом реформ швидше за Київ.