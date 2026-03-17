Свириденко заявила, що Україна отримала від ЄС умови для вступу за фінальними трьома переговорними кластерами (Фото: Юлія Свириденко / Facebook)

Українська делегація в Брюсселі отримала від Європейського Союзу умови для вступу за фінальними трьома переговорними кластерами.

Про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у вівторок, 17 березня.

Йдеться про кластери «Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток», «Зелений порядок денний та стале зʼєднання» та «Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості».

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«Відтепер Україна має повний пакет умов, виконання яких є необхідним для вступу в ЄС — вперше в історії», — наголосила Свириденко.

Вона нагадала, що у грудні 2025 року Україна отримала умови за трьома іншими кластерами: «Основи процесу вступу до ЄС», «Внутрішній ринок» та «Зовнішні відносини».

За словами Свириденко, наступні кроки — успішне закриття кластерів та підписання договору про вступ, що стане фінальним кроком до повноправного членства України в ЄС.

«Уряд продовжить виконувати умови вступу — впроваджуватиме необхідні реформи, заходи й звітуватиме перед ЄС. Отриманий сьогодні документ з умовами Уряд одразу направляє до Верховної Ради для спільної роботи над їхнім виконанням», — підкреслила прем'єр-міністерка.

16 березня віцепрем'єр з питань вступу до ЄС і НАТО Тарас Качка заявив, що деякі країни-члени Євросоюзу вимагають перевірити реформи України, а також почекати зі вступом до ЄС ще 10−20 років.

13 березня Качка зазначив, що Україні не висувають особливих вимог для приєднання до ЄС, тільки ті, дотримання яких обов’язкове для всіх членів.

28 січня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зауважив, що будь-яка країна, яка хоче приєднатися до ЄС, повинна спочатку відповідати Копенгагенським критеріям, а цей процес зазвичай займає кілька років.

Він наголосив, що Україні потрібна перспектива, яка прокладе шлях до вступу в довгостроковій перспективі. Вступ України до ЄС з 1 січня наступного року, за його словами, нереальний.