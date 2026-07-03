Угорщина погодилася, щоб Євросоюз надіслав Україні та Молдові офіційний лист, який запускає процедуру відкриття шостого переговорного кластера щодо вступу до ЄС.

Про це у п’ятницю, 3 липня, повідомила польська радіостанція RMF FM.

Зазначається, що це перший решти п’яти кластерів, відкриття яких Будапешт заблокував 23 червня. Тоді Угорщина відмовилася підтримати надсилання Києву та Кишиневу офіційних документів, які мали започаткувати наступні етапи переговорного процесу.

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Нинішнє рішення свідчить про часткове пом’якшення позиції Будапешта, однак не знімає всіх блокувань. За даними RMF FM, Угорщина й надалі виступає проти запуску процедур щодо ще чотирьох кластерів.

Це також означає, що не буде виконано заклик президента Володимира Зеленського відкрити всі п’ять кластерів уже в липні. Наразі офіційно відкритим залишається лише один — кластер Основи, який охоплює верховенство права та базові права.

Шостий кластер стосується спільної зовнішньої політики та політики безпеки, торговельних відносин і взаємодії з третіми країнами.

Водночас надсилання листа не означає формального старту переговорів у цьому напрямку — це лише початкова процедура. Далі Україна та Молдова мають представити свої позиції, після чого Єврокомісія підготує проєкти спільних переговорних позицій, які потребуватимуть одностайного схвалення всіх країн ЄС.

Якщо графік буде дотримано, офіційне відкриття шостого кластера може відбутися 14 липня під час засідання міністрів у справах ЄС.

За даними RMF FM, у Брюсселі поки що немає згоди щодо одночасного відкриття всіх кластерів — дедалі більше держав виступають за поетапний підхід. Серед них і Польща, яка підтримує поступове просування переговорів замість прискореного пакета рішень.

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За даними джерел Європейської правди, 8 липня Комітет постійних представників ЄС (Coreper) має затвердити результати скринінгу кластера 6 Зовнішні відносини для України та Молдови, щоб запустити процедуру його відкриття.

Раніше премʼєр Угорщини Петер Мадяр говорив, що прискорене членство України у ЄС «буде нечесним» для країн Західних Балкан. Він також заявив, що «угорський уряд не єдиний, хто не погоджується з відкриттям інших кластерів».