Петер Мадяр заявив, що з документа виключили прискорене вступ України до ЄС (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що під час засідання Європейської ради вдалося досягти компромісу щодо формулювань підсумкового документа стосовно України.

На своїй сторінці в X він повідомив, що з документа було виключено положення про прискорення вступу України до ЄС.

«Після чотирьох годин інтенсивних дебатів нам вдалося закрити перший пункт порядку денного засідання Європейської ради. До підсумкового документа саміту глав держав і урядів щодо України увійшов лише текст, ухвалений консенсусом ще кілька років тому», — написав Мадяр.

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За його словами, у процесі підготовки текст заяви було суттєво змінено.

«Крім того, що стосується процесу приєднання України до ЄС, з моєї ініціативи в останній момент із тексту було вилучено положення, що стосувалося прискорення приєднання. Це було непросто», — написав Мадяр.

Політик додав, що досягнення компромісу стало можливим завдяки пошуку спільних рішень між учасниками переговорів.

«Так і може бути, якщо хтось приходить не тільки для того, щоб перевертати столи та сіяти страх, але й намагається знайти компроміс», — написав він.

18 червня Мадяр заявив про наявність процедурних сумнівів з боку Будапешта та низки інших європейських столиць щодо можливості екстреного відкриття решти переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС.

Переговори про вступ України до ЄС — що відомо

Офіційне відкриття першого переговорного кластера з Україною Основи відбулося в Люксембурзі 15 червня 2026 року під час другого засідання Ради ЄС. Це стало можливим після того, як Україна та Будапешт після кількох тижнів переговорів узгодили вимоги щодо забезпечення прав національних меншин. 12 червня уряд України передав Брюсселю рішення про зміну національного захисту меншин у редакції, узгодженій з державами-членами Європейського Союзу.

Як повідомляли європейські ЗМІ з посиланням на дипломатичні джерела, Україна може відкрити решту п’ять нових переговорних кластерів уже 14 липня 2026 року під час засідання Ради ЄС із загальних питань.

Водночас The Guardian із посиланням на єврочиновників зазначав, що повне завершення технічної частини переговорів про вступ з Україною цілком реально приблизно через чотири роки. Незважаючи на оптимістичні прогнози, у кулуарах Брюсселя зараз активно обговорюють можливість майбутнього розколу інтеграційної пари «Україна — Молдова».

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За оцінками деяких європейських дипломатів, Кишинів на даному етапі просувається у реалізації низки ключових внутрішніх реформ дещо швидше, ніж Київ, що може вплинути на остаточні терміни підписання угод про членство.