«Орбан не зміг за 10 років». Мадяр пояснив угорцям, чому погодив початок переговорів про вступ України до Євросоюзу

Як зазначив угорський прем'єр Петер Мадя, виконання конкретних зобов’язань офіційним Києвом у майбутньому постійно контролюватимуть Єврокомісія та Єврорада (Фото: REUTERS/Marton Monus)

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр пояснив, що погодив відкриття першого переговорного кластера для України після рішення Києва про зміну національного плану захисту меншин у редакції, узгодженій з державами-членами Євросоюзу.

Про це Мадяр заявив у відеозверненні до угорців, опублікованому 12 червня у Facebook.

Прем'єр, зокрема, зазначив, що за кілька тижнів його уряду вдалося вирішити те, чого його попереднику Віктору Орбану «не вдалося за 10 років», і права угорської меншини в Україні «тепер гарантовані» — завдяки «історичній угоді».

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Мадяр також сказав, що Будапешту вдалося домогтися також гарантій з боку Євросоюзу щодо виконання двосторонньої угоди, яка регулює права закарпатських угорців.

«Українська сторона офіційно зобов’язалася виконати всі пункти та включила цю угоду до Плану дій ЄС щодо меншин», — заявив прем'єр.

За словами Мадяра, тепер виконання зобов’язань, передбачених угорсько-українською угодою про права меншин і спрямованих на врегулювання прав угорської меншини Закарпаття, відтепер стало також вимогою Євросоюзу.

Як зазначив угорський прем'єр, виконання цих зобов’язань офіційним Києвом у майбутньому постійно контролюватимуть Єврокомісія та Єврорада.

«Якщо Україна не виконає у встановлені терміни свої зобов’язання щодо прав угорської меншини, вона не зможе рухатися далі у процесі вступу до Євросоюзу», — заявив Мадяр.

Вступ України до ЄС та переговори з Угорщиною: останні новини

4 червня стало відомо, що Угорщина зняла 17-місячне вето і погодилася на початок переговорів щодо вступу України та Молдови до ЄС, які можуть розпочатися 15 червня. Прем'єр Петер Мадяр заявив, що Будапешт готовий підтримати євроінтеграційний шлях України в обмін на укладення комплексної угоди про розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав угорської меншини в Україні.

Цьому передували кілька тижнів двосторонніх технічних консультацій між Києвом і Будапештом.

4 червня видання «Радіо Свобода» з посиланням на 20-сторінковий документ повідомляло, що Україна зобов’язалася внести низку змін до закону про середню освіту та істотно розширити суспільно-політичні права нацменшин за результатами домовленостей з угорською стороною.

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У свою чергу міністр освіти і науки Оксен Лісовий привітав домовленості з Будапештом щодо прав угорської меншини та заявив, що базові принципи сфери української освіти від цього не змінюються.

3 червня Кіпрське головування в Раді ЄС повідомило, що в Євросоюзі розпочали підготовку до офіційного відкриття першого кластера в рамках переговорів про вступ України та Молдови.

4 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує вже в червні перейти до відкриття переговорних кластерів у рамках процесу вступу до ЄС.

9 червня Суспільне з посиланням на джерела повідомило, що в рамках технічних консультацій щодо євроінтеграції України вдалося узгодити більшість — 10 з 11 — вимог Угорщини. Однак питання представництва національних меншин у Верховній Раді залишається невирішеним і може стати предметом подальших переговорів з Євросоюзом, заявили джерела.