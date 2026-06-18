«Чорнила ще не висохли». Мадяр виступив проти поспіху з відкриттям нових кластерів для вступу України в ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про наявність процедурних сумнівів з боку Будапешта та низки інших європейських столиць щодо можливості екстреного відкриття решти переговорних кластерів про вступ України до ЄС.

Водночас президент України Володимир Зеленський наголосив, що Київ скоординував позиції з керівництвом Євросоюзу і розраховує відкрити наступні п’ять кластерів уже найближчим часом. Про це політики заявили у четвер, 18 червня 2026 року, перед засіданням Європейської ради в Брюсселі.

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У коментарі журналістам очільник угорського уряду зазначив, що задоволений рішенням Ради ЄС про офіційне відкриття першого кластера з Україною, яке стало можливим після врегулювання суперечок навколо національних меншин. Проте подальший швидкий рух Києва переговорним треком він вважає контроверсійним.

«Ми добилися історичної угоди з Україною щодо мовних, культурних, політичних та освітніх прав угорської меншини на Закарпатті. Це дозволило нам погодитися на відкриття першого кластера в процесі вступлення України до ЄС. При цьому у нас є застереження — і ми не єдині — щодо того, що після відкриття першого кластера одразу обговорюється відкриття всіх інших. Позиції країн сильно розходяться», — пояснив Петер Мадяр.

Угорський прем'єр підкреслив, що виступає за прагматичний процес розширення, заснований виключно на індивідуальних заслугах і результатах країн-кандидатів. На його думку, надто стрімке просування України «буде дуже поганим знаком для держав Західних Балкан», які роками чекають на євроінтеграцію.

При цьому Мадяр не висловив жодних нових претензій чи умов на адресу Києва і не став чітко зазначати, чи блокуватиме Угорщина подальші етапи у разі винесення питання на голосування: «Далі йдуть розбіжності: хтось хоче відкрити одразу все, хтось — тільки окремі глави, ми ж говоримо — ми щойно відкрили перший кластер і чорнила ще не висохли».

Переговори про вступ України до ЄС — що відомо

Офіційне відкриття першого переговорного кластера з Україною Основи (Fundamentals) відбулося в Люксембурзі 15 червня 2026 року під час другої Ради ЄС. Це стало можливим після того, як Україна і Будапешт після кількох тижнів переговорів узгодили вимоги щодо забезпечення прав національних меншин. 12 червня уряд України передав Брюсселю рішення про зміну національного плану захисту меншин у редакції, погодженій з державами-членами Європейського Союзу. Як повідомляли європейські медіа з посиланням на дипломатичні джерела, Україна може відкрити решту п’ять нових переговорних кластерів уже 14 липня 2026 року під час засідання Ради ЄС у загальних справах.

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Водночас The Guardian із посиланням на єврочиновників зазначало, що повне завершення технічної частини переговорів про вступ з Україною є цілком реальним орієнтовно за чотири роки. Попри оптимістичні прогнози, у кулуарах Брюсселя наразі активно обговорюють можливість майбутнього розділення інтеграційної пари Україна — Молдова.

За оцінками деяких європейських дипломатів, Кишинів на поточному етапі просувається в реалізації низки ключових внутрішніх реформ дещо швидше за Київ, що може вплинути на фінальні терміни підписання угод про членство.