«Чорнила ще не висохли». Мадяр виступив проти поспіху з відкриттям нових кластерів для вступу України в ЄС

18 червня, 23:54
Петер Мадяр та Володимир Зеленський зустрілися на засіданні Європейської Ради у четвер, 18 червня (Фото: REUTERS)

Петер Мадяр та Володимир Зеленський зустрілися на засіданні Європейської Ради у четвер, 18 червня (Фото: REUTERS)

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про наявність процедурних сумнівів з боку Будапешта та низки інших європейських столиць щодо можливості екстреного відкриття решти переговорних кластерів про вступ України до ЄС. 

Водночас президент України Володимир Зеленський наголосив, що Київ скоординував позиції з керівництвом Євросоюзу і розраховує відкрити наступні п’ять кластерів уже найближчим часом. Про це політики заявили у четвер, 18 червня 2026 року, перед засіданням Європейської ради в Брюсселі.

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У коментарі журналістам очільник угорського уряду зазначив, що задоволений рішенням Ради ЄС про офіційне відкриття першого кластера з Україною, яке стало можливим після врегулювання суперечок навколо національних меншин. Проте подальший швидкий рух Києва переговорним треком він вважає контроверсійним.

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«Ми добилися історичної угоди з Україною щодо мовних, культурних, політичних та освітніх прав угорської меншини на Закарпатті. Це дозволило нам погодитися на відкриття першого кластера в процесі вступлення України до ЄС. При цьому у нас є застереження — і ми не єдині — щодо того, що після відкриття першого кластера одразу обговорюється відкриття всіх інших. Позиції країн сильно розходяться», — пояснив Петер Мадяр.

Угорський прем'єр підкреслив, що виступає за прагматичний процес розширення, заснований виключно на індивідуальних заслугах і результатах країн-кандидатів. На його думку, надто стрімке просування України «буде дуже поганим знаком для держав Західних Балкан», які роками чекають на євроінтеграцію.

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При цьому Мадяр не висловив жодних нових претензій чи умов на адресу Києва і не став чітко зазначати, чи блокуватиме Угорщина подальші етапи у разі винесення питання на голосування: «Далі йдуть розбіжності: хтось хоче відкрити одразу все, хтось — тільки окремі глави, ми ж говоримо — ми щойно відкрили перший кластер і чорнила ще не висохли».

Переговори про вступ України до ЄС — що відомо

Офіційне відкриття першого переговорного кластера з Україною Основи (Fundamentals) відбулося в Люксембурзі 15 червня 2026 року під час другої Ради ЄС. Це стало можливим після того, як Україна і Будапешт після кількох тижнів переговорів узгодили вимоги щодо забезпечення прав національних меншин. 12 червня уряд України передав Брюсселю рішення про зміну національного плану захисту меншин у редакції, погодженій з державами-членами Європейського Союзу. Як повідомляли європейські медіа з посиланням на дипломатичні джерела, Україна може відкрити решту п’ять нових переговорних кластерів уже 14 липня 2026 року під час засідання Ради ЄС у загальних справах.

Водночас The Guardian із посиланням на єврочиновників зазначало, що повне завершення технічної частини переговорів про вступ з Україною є цілком реальним орієнтовно за чотири роки. Попри оптимістичні прогнози, у кулуарах Брюсселя наразі активно обговорюють можливість майбутнього розділення інтеграційної пари Україна — Молдова.

За оцінками деяких європейських дипломатів, Кишинів на поточному етапі просувається в реалізації низки ключових внутрішніх реформ дещо швидше за Київ, що може вплинути на фінальні терміни підписання угод про членство.

Редактор: Владислава Коваленко

Теги:   Європейський союз Україна вступ України до ЄС Угорщина Петер Мадяр

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