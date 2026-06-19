Вступ України до ЄС без прискореної процедури: Туск заявив, що підтримав позицію Мадяра

Прем’єр Польщі Дональд Туск визнав, що на саміті Євроради підтримав позицію угорського колеги Петера Мадяра щодо наполягання, аби в підсумковому документі саміту ЄС не було запису про прискорений вступ України до Євросоюзу.

Про це він заявив на пресконференції у Брюсселі, передає Укрінформ.

За словами Туска, Мадяр на саміті Європейської ради «чесно і відверто» пояснив свою позицію щодо небажаності прискореного членства України в Євросоюзі, зважаючи на внутрішньополітичну ситуацію в Угорщині.

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«Він сказав: „Я і так розблокував питання України“. Це справді історичний поворот з огляду на ситуацію в його країні», — зазначив Туск, зауваживши, що угорці не змінили різко свого ставлення до України.

Він також каже, що в Польщі, попри переважну підтримку поляками України у війні з РФ, «зростає кількість запитань щодо деяких інших аспектів української політики», тоді як в Угорщині ситуація є «ще складнішою».

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«Я підтримав прем'єр-міністра Угорщини, сказавши: послухайте, що він говорить, адже йому потрібно допомогти. Не можна, образно кажучи, вихлюпнути дитину разом із купіллю. Усі погодилися: якщо ми визнали, що Україна, країни Західних Балкан і Молдова повинні мати чітку перспективу членства в Європейському Союзі, то цей процес має грунтуватися на об'єктивних критеріях. Тобто вони повинні виконати всі вимоги, передбачені процедурою вступу», — сказав Туск.

Прем'єр Польщі вважає, що через це краще не фіксувати в документах додаткові формулювання щодо прискореного вступу, «оскільки це не має практичного значення».

За його словами, «це дещо нагадує ентузіазм, який не підкріплений реальними можливостями».

Туск нагадав, що підтримував початок переговорного процесу щодо вступу України до Європейського Союзу, однак наголосив, що правила мають бути однаковими для всіх країн-кандидатів.

«Україна знає, що моя підтримка її європейської інтеграції є абсолютно серйозною, але вона здійснюватиметься на умовах, які поширюються на всіх», — зазначив очільник польського уряду.

Туск каже, що Київ вже мав преференційні умови, як нібито член ЄС, без виконання відповідних стандартів, «і це вдарило по Польщі».

18 червня Мадяр заявив про наявність процедурних сумнівів з боку Будапешта та низки інших європейських столиць щодо можливості екстреного відкриття решти переговорних кластерів про вступ України до Євросоюзу.

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У коментарі журналістам він зазначив, що задоволений рішенням Ради ЄС про офіційне відкриття першого кластера з Україною, яке стало можливим після врегулювання суперечок навколо національних меншин. Проте подальший швидкий рух Києва переговорним треком він вважає контроверсійним.

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19 червня президент Польщі Кароль Навроцький також заявив, що вступ України до Європейського Союзу становитиме загрозу для польського сільського господарства.