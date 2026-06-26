Підхід, про який йдеться, покликаний забезпечити повне залучення до процесу країн-кандидатів, таких як Україна, пише Politico (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Європейська комісія працює над планами щодо надання країнам-кандидатам на вступ до Європейського Союзу економічних пільг до їхнього приєднання до блоку.

Про це у п’ятницю, 26 червня, пише Politico.

За словами двох чиновників, які побажали зберегти анонімність, ці пропозиції є частиною стратегії ЄК щодо «поступової інтеграції». Вона полягає у наданні країнам-кандидатам ширшого доступу до ЄС у міру проведення реформ, доки заявки на членство ще на розгляді.

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Як уточнює Politico, серед обговорюваних переваг — доступ до низки програм фінансування ЄС, преференційні торгові угоди, а також частковий доступ до єдиного ринку. При цьому точний пакет адаптуватиметься залежно від прогресу кожної країни-кандидата. Мета — надання країнам-кандидатам стимулів щодо проведення політично складних реформ, навіть якщо до повноцінного членства залишаються ще роки.

Поступова інтеграція запропонує економічні вигоди, аналогічні до членства, без вступу країн до ЄС доти, доки вони не будуть визнані готовими.

Пропозиція має вже більшу політичну підтримку, ніж інші плани. Париж та Берлін раніше підтримували аналогічні ідеї «спрощеного членства» для тих країн, які стикаються із тривалими термінами вступу. Це вселяє оптимізм у чиновників, які вважають, що такий підхід стане більш прийнятним, аніж попередні пропозиції.

У коментарі Politico Петрас Ауштрявічюс, депутат Європарламенту від Литви, зазначив, що «принцип „більше за більше“ добре перевірений». Така пропозиція, на його думку, має бути прийнята як підтримка кандидатів, які змогли досягти кращих результатів, ніж інші.

Згідно з планами, доступ до пільг надаватиметься в кожному окремому випадку залежно від того, наскільки кожна країна відповідає правилам ЄС і скільки реформ їй вдалося провести, розповів один із чиновників.

Це буде суттєвим відступом від нинішньої системи, в рамках якої більшість пільг зарезервована для повноправних членів ЄС.

Цей підхід має забезпечити повне залучення до процесу країн-кандидатів, таких як Україна, вступ якої, незважаючи на сильну політичну підтримку, судячи з усього, займе роки без обіцянок швидкого членства, пише Politico.

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Комісія домагатиметься підтримки цієї ініціативи з боку столиць країн ЄС, і чиновники розраховують, що лідери схвалять роботу над ширшою рамковою програмою на засіданні Європейської ради у жовтні чи грудні, уточнює видання.

Євроінтеграція України

Україна та Молдова отримали офіційний статус кандидатів на вступ до ЄС ще у червні 2022 року, а в січні 2025 року Європейська комісія рекомендувала розпочати формальні переговори щодо приведення законодавства обох країн у відповідність до європейських стандартів. 15 червня усі країни Євросоюзу остаточно погодили відкриття першого кластера для України та Молдови в Люксембурзі.

Напередодні цієї зустрічі президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відзначила значні успіхи Києва на шляху реформ, наголосивши, що за останній рік Україна зробила величезний крок назустріч європейській спільноті.

Вже 16 червня ЗМІ повідомляли, що Україна може відкрити п’ять нових переговорних кластерів із Європейським Союзом 14 липня. Хоча ця дата не була затверджена офіційно, європейські посадовці попередньо обговорили таку можливість, на яку згодом натякала й єврокомісарка Марта Кос. Водночас у західних медіа та дипломатичних колах тривають дискусії щодо темпів розширення блоку.

Зокрема, видання The Guardian із посиланням на єврочиновників зазначало, що завершення технічної частини переговорів з Україною є цілком реальним за чотири роки.

22 червня Урсула фон дер Ляєн під час спільної пресконференції з головою Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Молдови Маєю Санду підкреслила, що після офіційного відкриття переговорів подальша динаміка євроінтеграції обох держав залежатиме виключно від того, наскільки суворо кожна з країн-кандидатів дотримуватиметься визначених Брюсселем критеріїв.

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23 червня видання Politico з посиланням на дипломатів ЄС повідомило, що Угорщина під керівництвом Петера Мадяра відклала ключовий процедурний крок, необхідний для просування заявок України та Молдови, фактично призупинивши розгляд.

24 червня Суспільне з посиланням на поінформовані джерела повідомило, що у липні Європейський Союз може відкрити лише два з п’яти запланованих кластерів у межах переговорів про членство України.