Прем'єр Нідерландів заявив, що в ЄС у найближчі місяці відбудуться дискусії про терміни вступу України

Роб Єттен наголосив, що Нідерланди вважають, що майбутнє України в Європі (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Новий прем'єр Нідерландів Роб Єттен заявив, що у найближчі місяці у Європейському Союзі відбудуться дебати щодо реалістичних термінів вступу України в ЄС .

«Абсолютно чітко зрозуміло для Нідерландів, що майбутнє України — в Європі. Україна повинна стати в результаті цього процесу членом ЄС. Україна продовжує йти шляхом реформ, і я абсолютно вражений обсягом того, що вдалося зробити за останні кілька років, попри часи війни, проводячи усі необхідні реформи для набуття членства ЄС», — заявив Єттен 8 березня в Києві на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським, повідомила Європейська правда.

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Прем'єр Нідерландів додав, що найближчими місяцями «ми будемо говорити з європейськими партнерами про реалістичні терміни вступу» України.

Вступ України до ЄС — останні новини

5 березня стало відомо, що країни-члени ЄС не підтримали надання Україні «зворотного» членства в рамках триваючих мирних переговорів, побоюючись, що така реформа підірве довіру до самого процесу вступу.

Зазначається, що скептицизм став очевидним ввечері 4 березня, під час неформальної вечері послів з представниками Європейської комісії.

«Ідея цієї вечері полягала в тому, щоб повернути обговорення до політичного реалізму. Наш пріоритет — надійно закріпити Україну в Європі, але зробити це за допомогою реальних кроків», — сказав один із учасників на умовах анонімності.

Згідно зі «зворотною» моделлю, запропонованою Єврокомісією, Україна стала б формальним членом ЄС, але без доступу до більшості переваг — таких як право голосу, Спільна сільськогосподарська політика (CAP) та регіональні фонди «сумісності».

Ці переваги надавалися б поступово, у міру досягнутого прогресу та виконання Києвом необхідних критеріїв. По суті, траєкторія вступу була б «зворотною».

За даними Politico, посли заявили голові апарату Урсулі фон дер Ляєн, що країни-члени не приймуть суперечливу ініціативу Комісії щодо «зворотного вступу».

9 лютого 2026 року агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що Європейський Союз готує низку варіантів для включення членства України в майбутню мирну угоду. Зокрема, воно може бути поступовим й передбачати надання Києву попереднього захисту.

23 лютого видання Європейська правда повідомило, що Євросоюз передав Києву документ із переліком реформ, які є необхідними для вступу у блок. Саме за цими вимогами ЄС перевірятиме, чи готова Україна до членства.

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24 лютого на спільній пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та головою Євроради Антоніу Коштою Володимир Зеленський заявив, що 2027 рік є надзвичайно важливим, і висловив сподівання на приєднання України до ЄС саме тоді.



Однак фон дер Ляєн наголосила, що встановлення конкретної дати вступу є неможливим.