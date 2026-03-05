Посли ЄС відкинули ідею «зворотного» членства для України — ЗМІ

5 березня, 18:18
Країни-члени ЄС не підтримали пропозицію переглянути правила вступу для України (Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq)

Країни-члени ЄС не підтримали пропозицію переглянути правила вступу для України (Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq)

Країни-члени ЄС не підтримали надання Україні «зворотного» членства в рамках триваючих мирних переговорів, побоюючись, що така реформа підірве довіру до самого процесу вступу, повідомили Euronews кілька дипломатів.

Зазначається, що скептицизм став очевидним ввечері 4 березня, під час неформальної вечері послів з представниками Європейської комісії.

«Ідея цієї вечері полягала в тому, щоб повернути обговорення до політичного реалізму. Наш пріоритет — надійно закріпити Україну в Європі, але зробити це за допомогою реальних кроків», — сказав один із учасників на умовах анонімності.

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За його словами, «тепер нам потрібні інші варіанти та інші умови».

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Згідно зі «зворотною» моделлю, запропонованою Комісією, Україна стала б формальним членом ЄС, але без доступу до більшості переваг — таких як право голосу, Спільна сільськогосподарська політика (CAP) та регіональні фонди «сумісності».

Ці переваги надавалися б поступово, у міру досягнутого прогресу та виконання Києвом необхідних критеріїв. По суті, траєкторія вступу була б «зворотною».

Джерело стверджує, що посли зустріли цю концепцію досить скептично, а «відсутність ентузіазму у залі показала, що ідея, ймовірно, не отримає продовження».

Інший дипломат засудив Комісію за створення «ілюзії», що розширення може бути виключно політичним, а не ґрунтуватися на «заслугах», додало джерело.

За даними Politico, посли заявили голові апарату Урсулі фон дер Ляєн, що країни-члени не приймуть суперечливу ініціативу Комісії щодо «зворотного вступу».

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Видання пише, що така позиція фактично блокує модель «спочатку членство, потім інтеграція», яку Єврокомісія пропонувала для того, щоб Україна могла приєднатися до ЄС до 2027 року.

У лютому Politico повідомляло, що ЄС розробляє безпрецедентний план, який може надати Україні часткове членство в блоці вже 2027 року, оскільки Брюссель намагається зміцнити позиції країни в Європі та віддалити її від Москви.

Ідея дістала назву «зворотне розширення», оскільки фактично вводить країни в блок на початку процесу виконання критеріїв членства, а не наприкінці.

24 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що 2027 рік є надзвичайно важливим, і висловив сподівання на приєднання України до ЄС саме тоді. Разом з тим, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що встановлення конкретної дати вступу є неможливим.

Вступ України до ЄС — що відомо

9 лютого 2026 року агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що Європейський Союз готує низку варіантів для включення членства України в майбутню мирну угоду. Зокрема, воно може бути поступовим й передбачати надання Києву попереднього захисту.

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10 лютого видання Politico писало, що Євросоюз розробляє безпрецедентний план, який може надати Україні часткове членство в блоці вже у 2027 році.

15 лютого на Мюнхенській безпековій конференції висока представниця Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що наразі держави-члени ЄС не готові назвати конкретну дату вступу України, як на тому наполягає Зеленський.

23 лютого видання Європейська правда повідомило, що Євросоюз передав Києву документ із переліком реформ, які є необхідними для вступу у блок. Саме за цими вимогами ЄС перевірятиме, чи готова Україна до членства.

У листопаді 2025 року Єврокомісія оприлюднила звіт про розширення, у якому зазначила, що Україна демонструє рекордний прогрес у більшості ключових сфер реформ і готова до відкриття першого, другого і шостого кластерів переговорів. Водночас у документі йшлося, що Київ має активніше боротися з корупцією та прискорити реформи у сфері верховенства права.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Європа Євросоюз Єврокомісія вступ України до ЄС

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