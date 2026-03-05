Країни-члени ЄС не підтримали надання Україні «зворотного» членства в рамках триваючих мирних переговорів, побоюючись, що така реформа підірве довіру до самого процесу вступу , повідомили Euronews кілька дипломатів.

Зазначається, що скептицизм став очевидним ввечері 4 березня, під час неформальної вечері послів з представниками Європейської комісії.

«Ідея цієї вечері полягала в тому, щоб повернути обговорення до політичного реалізму. Наш пріоритет — надійно закріпити Україну в Європі, але зробити це за допомогою реальних кроків», — сказав один із учасників на умовах анонімності.

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За його словами, «тепер нам потрібні інші варіанти та інші умови».

Згідно зі «зворотною» моделлю, запропонованою Комісією, Україна стала б формальним членом ЄС, але без доступу до більшості переваг — таких як право голосу, Спільна сільськогосподарська політика (CAP) та регіональні фонди «сумісності».

Ці переваги надавалися б поступово, у міру досягнутого прогресу та виконання Києвом необхідних критеріїв. По суті, траєкторія вступу була б «зворотною».

Джерело стверджує, що посли зустріли цю концепцію досить скептично, а «відсутність ентузіазму у залі показала, що ідея, ймовірно, не отримає продовження».

Інший дипломат засудив Комісію за створення «ілюзії», що розширення може бути виключно політичним, а не ґрунтуватися на «заслугах», додало джерело.

За даними Politico, посли заявили голові апарату Урсулі фон дер Ляєн, що країни-члени не приймуть суперечливу ініціативу Комісії щодо «зворотного вступу».

Видання пише, що така позиція фактично блокує модель «спочатку членство, потім інтеграція», яку Єврокомісія пропонувала для того, щоб Україна могла приєднатися до ЄС до 2027 року.

У лютому Politico повідомляло, що ЄС розробляє безпрецедентний план, який може надати Україні часткове членство в блоці вже 2027 року, оскільки Брюссель намагається зміцнити позиції країни в Європі та віддалити її від Москви.

Ідея дістала назву «зворотне розширення», оскільки фактично вводить країни в блок на початку процесу виконання критеріїв членства, а не наприкінці.

24 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що 2027 рік є надзвичайно важливим, і висловив сподівання на приєднання України до ЄС саме тоді. Разом з тим, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що встановлення конкретної дати вступу є неможливим.

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Вступ України до ЄС — що відомо

9 лютого 2026 року агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що Європейський Союз готує низку варіантів для включення членства України в майбутню мирну угоду. Зокрема, воно може бути поступовим й передбачати надання Києву попереднього захисту.

10 лютого видання Politico писало, що Євросоюз розробляє безпрецедентний план, який може надати Україні часткове членство в блоці вже у 2027 році.

15 лютого на Мюнхенській безпековій конференції висока представниця Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що наразі держави-члени ЄС не готові назвати конкретну дату вступу України, як на тому наполягає Зеленський.

23 лютого видання Європейська правда повідомило, що Євросоюз передав Києву документ із переліком реформ, які є необхідними для вступу у блок. Саме за цими вимогами ЄС перевірятиме, чи готова Україна до членства.

У листопаді 2025 року Єврокомісія оприлюднила звіт про розширення, у якому зазначила, що Україна демонструє рекордний прогрес у більшості ключових сфер реформ і готова до відкриття першого, другого і шостого кластерів переговорів. Водночас у документі йшлося, що Київ має активніше боротися з корупцією та прискорити реформи у сфері верховенства права.