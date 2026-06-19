«У нас надто прекрасна земля». Навроцький заявив, що вступ України до ЄС загрожуватиме сільському господарству Польщі

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що вступ України до Європейського Союзу становитиме загрозу для польського сільського господарства.

Про це він заявив у п’ятницю, 19 червня, повідомляє пресслужба Канцелярії президента.

«Я визнаю, що вступ України до ЄС становить загрозу для польського сільського господарства. Я є президентом Польщі, і, розуміючи прагнення України, завжди буду відстоювати справедливе ставлення до польських фермерів та польської сільськогосподарської продукції, зокрема в контексті Зеленого курсу та рішень ЄС», — сказав Навроцький.

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За його словами, у Польщі «занадто прекрасна земля» для того, щоб «віддавати сільське господарство чи то ідеології, чи то комусь іншому».

Офіційне відкриття першого переговорного кластера з Україною Основи відбулося в Люксембурзі 15 червня 2026 року під час другого засідання Ради ЄС. Це стало можливим після того, як Україна та Будапешт після кількох тижнів переговорів узгодили вимоги щодо забезпечення прав національних меншин.

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З весни 2023 року Польщу лихоманить протестами проти української аграрної продукції.

Наприкінці січня 2026 року Польща разом з Угорщиною, Словаччиною та Австрією подала скаргу до Ради ЄС з вимогою посилити захист від с/г імпорту в контексті угод з Україною та торговим блоком Меркосур (держави Латинської Америки). На прохання цих країн Рада ЄС з питань сільського господарства переглядає угоду про вільну торгівлю з Україною.

Чотири країни наголошують на важливості захисту фермерів ЄС від потенційного негативного впливу української сільськогосподарської продукції. Вони також наполягають на тому, що імпорт з України має відповідати тим самим стандартам, які діють щодо товарів, вироблених в ЄС.

Найбільше поляки стурбовані впливом угоди на такі сектори, як цукор, м’ясо, зернові, молочні продукти, овочі та фрукти. У відповідь на переговори про членство України в ЄС Польща пропонує створити спеціальний фонд для компенсації фермерам збитків, спричинених угодою про вільну торгівлю.