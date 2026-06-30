Глава Міноборони Польщі заявив, що Україна не вступить до ЄС без вирішення «питання УПА»

Косиняк-Камиш припустив, що в Україні є політичні сили, які нібито не зацікавлені у швидкому вступі країни до Євросоюзу. (Фото: . REUTERS/Lukasz Glowala)

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що Варшава не підтримає вступ України до Європейського Союзу, якщо Київ не змінить підхід до вшанування діячів ОУН і УПА.

Про це повідомляє Polsat News.



«З Бандерою Україна не вступить до Європейського Союзу. Ніхто не вказуватиме Польщі, як голосувати щодо вступу будь-якої країни до ЄС», — заявив Косиняк-Камиш в інтерв'ю Polsat News.



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За його словами, країни-кандидати повинні виконувати всі критерії членства, зокрема ті, що стосуються історичної пам’яті. Польський міністр наголосив, що європейська співпраця не може будуватися на вшануванні постатей або організацій, які, на думку Варшави, залишаються неприйнятними для польського суспільства.

Також Косиняк-Камиш припустив, що в Україні є політичні сили, які нібито не зацікавлені у швидкому вступі країни до Євросоюзу.

Конфлікт між Україною та Польщею — головне

19 червня польський президент Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Навроцький заявив, що присвоєння українській військовій частині найменування на честь Героїв УПА «виходить далеко за межі внутрішніх справ України».

20 червня низка українських політиків та посадовців оголосили, що відмовляються від своїх польських нагород. Серед них — голова ОП Кирило Буданов, президент України у 1994—2005 роках Леонід Кучма,президент у 2005—2010 роках Віктор Ющенкота президент у 2014—2019 роках Петро Порошенко.

Того ж дня Володимир Зеленський заявив, що відправив президенту Польщі орден Білого Орла, опублікувавши фотографії з відділення Нової пошти.

На тлі цих подій президент України не поїхав на Конференцію з відновлення України у Гданську. Українську делегацію на заході, що пройшов 25−26 червня, очолювала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

28 червня під час виступу з нагоди Дня Конституції Володимир Зеленський оголосив, що подав до парламенту законопроєкт Про Український національний пантеон. Документ передбачає вшанування «найвидатніших представників української нації».

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«Імена всіх героїв, які в різні століття та епохи боролися заради України, надихали Україну, будуть поєднані й назавжди вписані в нашу історію з великої літери, з великою повагою і увагою від держави — України, яка поважає себе, цінує своїх та захищає своє - своє право бути українцями. Коли ніхто й ніколи не буде наказувати, як нам жити, як говорити, кого нам любити, кому бути вдячними і яких героїв шанувати», — заявив Зеленський про майбутній пантеон.

В уряді Польщі ввжають, що законопроєкт про національний пантеон погіршить відносини між країнами, написало польське видання Onet із посиланням на неназваних спірозмовників в уряді.