ЗМІ повідомили, коли продовжиться робота над відкриттям переговорних кластерів про вступ України в Євросоюз (Фото: REUTERS/Ів Герман)

Європейський Союз продовжить роботу над відкриттям наступних пʼяти переговорних кластерів щодо вступу України вже під час головування Ірландії, а саме з 1 липня.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на одного з дипломатів ЄС.

«Сьогодні на робочій групі з питань розширення знову не вдалося затвердити результати скринінгу українського законодавства. Раніше Будапешт це заблокував. Наступне засідання робочої групи заплановане на 3 липня, порядок денний поки що невідомий», — зазначив співрозмовник.

Реклама

Він не уточнив, хто саме не сприяв затвердженню результатів скринінгу українського законодавства під час засідання робочої групи 26 червня.

Раніше премʼєр Угорщини Петер Мадяр говорив, що прискорене членство України у ЄС «буде нечесним» для країн Західних Балкан. Він також заявив, що «угорський уряд не єдиний, хто не погоджується з відкриттям інших кластерів».

Разом з тим, посадовець Єврокомісії повідомив Суспільному, що Західні Балкани рухаються досить швидко.

«Це процес, заснований на заслугах, і за нашим планом першою до ЄС має приєднатися Чорногорія, а далі Албанія, Сербія відстає через відсутність реформ», — сказав співрозмовник.

Один із дипломатів ЄС повідомив, що бодай якийсь рух країн Західних Балкан у просуванні до вступу відбувається завдяки Україні.

«До повномасштабного вторгнення розширення взагалі не було на порядку денному», — зазначив він.

Журналісти кажуть, що останнім часом на тлі двосторонніх розбіжностей між Україною і Польщею серед дипломатів лунала стурбованість щодо позиції Варшави в питанні вступу Києва до ЄС.

Як повідомив дипломат, позиція поки що незмінна проти відкриття одного кластера з пʼяти, які залишилися. Йдеться про шостий кластер — зовнішня політика та політика безпеки.

Вступ України до ЄС — що відомо

Україна та Молдова отримали офіційний статус кандидатів на вступ до ЄС у червні 2022 року. У січні 2025 року Європейська комісія рекомендувала розпочати формальні переговори щодо приведення законодавства обох країн у відповідність до європейських стандартів.

15 червня 2026 року всі країни Євросоюзу остаточно погодили відкриття першого кластера для України та Молдови в Люксембурзі.

Реклама:

Читайте також: Мерц знову наполягає на асоційованому членстві України в ЄС без права голосу

16 червня у ЗМІ з’явилася інформація, що Україна може відкрити п’ять нових переговорних кластерів із ЄС 14 липня. На таку можливість згодом натякала й єврокомісарка Марта Кос. Водночас видання The Guardian із посиланням на єврочиновників зазначало, що завершення технічної частини переговорів з Україною є цілком реальним за чотири роки.

22 червня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час спільної пресконференції з головою Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Молдови Маєю Санду підкреслила, що подальша динаміка євроінтеграції залежатиме виключно від того, наскільки суворо кожна з країн-кандидатів дотримуватиметься визначених Брюсселем критеріїв.

23 червня видання Politico з посиланням на дипломатів повідомило, що Угорщина під керівництвом Петера Мадяра відклала ключовий процедурний крок, необхідний для просування заявок України та Молдови, фактично призупинивши розгляд. Згодом Суспільне повідомило, що у липні Європейський Союз може відкрити лише два з п’яти запланованих кластерів у межах переговорів про членство України.

26 червня видання Європейська правда з посиланням на джерела повідомило, що Угорщина не погодила результати скринінгу кластерів 2−6 для України та Молдови у межах робочої групи Ради ЄС з питань розширення (COELA).