Мерц знову наполягає на асоційованому членстві України в ЄС без права голосу

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна, перебуваючи у стані війни, наразі не може стати повноправним членом Європейського Союзу, однак може розглядатися як асоційований член, повідомляє Суспільне .

За словами канцлера, формат асоційованого членства може бути запроваджений без внесення змін до базових договорів ЄС.

«В нас є приклади цього. коли в 1990 році, через рік після попередніх європейських виборів, що відбулися після об'єднання Німеччини, ми прийняли до Європейського Союзу територію, яка на той час ще не була представлена в інституціях, ми запровадили статус спостерігача в Європейському парламенті для тоді ще існуючої НДР, а згодом — для східнонімецьких федеральних земель. Тоді до Європейського парламенту увійшли 18 спостерігачів із Східної Німеччини без права голосу», — навів приклад Фрідріх Мерц.

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Мерц наголосив, що наразі не йдеться про зміну Договору про Євросоюз, а також зазначив, що процеси вступу України та країн Західних Балкан мають бути узгодженими між собою.

«Така країна, як Україна, що перебуває у стані війни, не може стати членом Європейського Союзу, але вона могла б стати асоційованим членом Європейського Союзу, а згодом — повноправним членом Європейського Союзу», — наголосив Фрідріх Мерц.

Канцлер також додав, що питання вступу України, Молдови та країн Західних Балкан і надалі залишається у порядку денному Європейського Союзу.

21 травня німецьке видання Spiegel написало, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував надати Україні спеціальний статус «асоційованого члена» ЄС із розширеними правами та гарантіями безпеки до повноцінного вступу в Євросоюз.

Проте президент України Володимир Зеленський у листі до лідерів ЄС 22 травня назвав «несправедливою» пропозицію Німеччини надати Україні статус «асоційованого» члена без права голосу.

«Ми захищаємо Європу — повністю, а не частково, і не напівзаходами. Україна заслуговує на справедливе ставлення та рівні права в Європі», — йшлося у листі Зеленського.